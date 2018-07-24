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24 Temmuz 2018 Salı 16:08

Nilüfer’de Rüştü Şahin dönemi

Mehmet Fatih Işık ile yollarını ayıran Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı’nın baş antrenörlüğüne Yardımcı Doçent Doktor Rüştü Şahin getirildi.Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, yeni sezona yeni baş antrenör Yardımcı...

Nilüfer'de Rüştü Şahin dönemi
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Mehmet Fatih Işık ile yollarını ayıran Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı’nın baş antrenörlüğüne Yardımcı Doçent Doktor Rüştü Şahin getirildi.

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, yeni sezona yeni baş antrenör Yardımcı Doçent Doktor Rüştü Şahin ile başlıyor. Nilüfer Belediyespor ile anlaşan Rüştü Şahin, MTA, İstanbul Bankası ve Hortaş Yenişehir Kulübü’nde profesyonel olarak hentbol oynadı. Rüştü Şahin, 12 kez de Türkiye Hentbol A Milli Takımı’nda ay yıldızlı formayı giydi.

Spor alanında akademik kariyer de yapan Rüştü Şahin, Kavaklıdere, MTA, Hortaş Yenişehir, Konya YSE, TMO, Diyarbakır Polisgücü, Milli Piyango, TED Koleji, Beşparmak Hentbol, Gençlerbirliği, Genç Uşakspor Kulüplerinde ve Türkiye A Milli Takımı Teknik Sorumlusu olarak görev aldı. Halen İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak da çalışan Şahin, Nilüfer Belediyespor gibi Türk hentboluna hizmet eden bir kulübe geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Rüştü Şahin, “Hentbol Erkekler Süper Ligi 2018-2019 sezonunda Bursalılara mücadele gücü yüksek bir takım izleteceğiz” dedi.
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