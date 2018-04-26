Nilüfer’in yıldızları Türkiye finallerinde

Nilüfer Belediyespor Hentbol Yıldız Takımı, “Yıldız Erkeler Grup-Yarı Final” müsabakalarında oynadığı 3 maçı da kazanarak, Hentbol Yıldız Erkekler Türkiye Finali’nde oynamaya hak kazandı.

Nilüfer Belediyespor Hentbol Yıldız Takımı, gösterdiği performansla Türkiye Finali’nde oynamaya hak kazandı. Üç gün boyunca Bursa’da devam eden maçlarda Nilüferli hentbolcular, İstanbul Moda Fen Koleji’ni 37-26, Seferihisar Belediyespor’u 32-24, son maçta da Selçuklu Belediyespor’u 11 sayı farkla 37-26 yenerek namağlup bir şekilde gruplardan birinci çıktı. Nilüfer Belediyespor Altyapı Antrenörü Funda Geyik, haziran ayında Hentbol Yıldız Erkekler Türkiye Finali’nde oynamaya hak kazandıklarını belirtti. Geyik, “Hentbol minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde Bursa birincisi olduk. Hentbol Süper Gençler Ligi’nde de 8 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak topladığımız 16 puanla Türkiye beşincisi olduk ve A takımımıza 1,6 puan kazandırdık. Yıldız takımımızla da Türkiye Finalleri’nden iyi bir sonuçla döneceğiz” dedi.