Obradovic: 'Oyuncularımı tebrik ediyorum'

Euroleague mücadelesinde Khimki’yi 93-85 mağlup eden Fenerbahçe’de Başantrenör Zeljko Obradovic, karşılaşmanın ardından oyuncularını tebrik etti. Obradovic, Ali Muhammed’e de ayrı bir parantez açarak, "Kalitesi ortada olan bir isim" dedi.

Euroleague mücadelesinde Khimki’yi 93-85 mağlup eden Fenerbahçe’de Başantrenör Zeljko Obradovic, karşılaşmanın ardından oyuncularını tebrik etti. Obradovic, Ali Muhammed’e de ayrı bir parantez açarak, "Kalitesi ortada olan bir isim" dedi.

Khimki galibiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Genel olarak çok güzel bir maçtı. Çok fazla 3 sayı kullanmayı seven bir takımla oynadık. Savunmada iyi oynayarak onları engellemeye çalıştık. Maç boyunca agresif savunma yapamadık ve kolay sayı bulmalarına izin verdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum, taraftarlara da güzel atmosfer için teşekkür ediyorum" dedi.

Ali Muhammed’in performansıyla ilgili soruyu yanıtlayan başarılı çalıştırıcı, "12 dakika sahada kaldı ve 14 sayı attı. Ali Muhammed, Kalitesinin farkında ve sahaya çıktığında çok iyi oynuyor. Maçın her alanında daha hazır olması gerekiyor. Çok önemli anlarda bugün muhteşemdi. Çok iyi kararlar aldı. Bazı iyi olmayan kararları da vardı. Bu da maçın bir parçası" ifadelerini kullandı.

Önlerinde 13 maç olduğunu ve bunun 10’unun deplasman olduğunu söyleyen Obradovic, "Böyle bir programda herkesin takıma destek olması gerekiyor. Herkesin zamanı gelecek. 13 maçın 10’u dışarıda olacak. Yarın Litvanya hazırlıklarıyla tempoya başlayacağız. Takımın hem vücut hem de akıl olarak taze kalmasını sağlamamız gerekiyor. Her sezon olduğu gibi yolumuza devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.