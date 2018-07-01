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01 Temmuz 2018 Pazar 13:23

Off-Road yarışları nefes kesti

Road Şampiyonası Veziroff 3. Ayak yarış gösterileri adeta izleyenlerin nefesini kesti.Samsun’un Vezirköprü ilçesi İncesu Mahallesi’nde 4.5 kilometre özel alanda yapılan seyirci etabındaki turlar nefes kesti. Samsun Valisi Osman Kaymak’ın...

Off-Road yarışları nefes kesti
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Road Şampiyonası Veziroff 3. Ayak yarış gösterileri adeta izleyenlerin nefesini kesti.

Samsun’un Vezirköprü ilçesi İncesu Mahallesi’nde 4.5 kilometre özel alanda yapılan seyirci etabındaki turlar nefes kesti. Samsun Valisi Osman Kaymak’ın startı ile başlayan yarışlarda 26 araç ve her araçta bir pilot ile bir co-pilot olmak üzere toplam 52 yarışmacı katıldı. Yarışmacılar, 4 etaptan oluşan parkurlarda birbirlerine üstünlük kurmak için kıyasıya yarıştı.

Kıyasıya mücadeleye sahne olan yarışlarda zaman zaman olumsuzluklar da yaşandı. Pilotlar ve co-pilotlar zorlu engellerden geçerken sakatlık yaşadı. Sakatlanan sporcular, parkurda hazır bulunan 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tek kadın pilot İlayda Hancı’nın da boy gösterdiği yarışlarda arazi araçlarından bazıları parkuru tamamlamakta zorlanırken, zemine saplanan araçlar çekicilerle kurtarıldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği ve iki gündür devam eden yarışlar 4 etap sonunda tamamlanacak.
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