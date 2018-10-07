Off-Roadçıların çamurla mücadelesi nefesleri kesti

Road yarışlarında bazı araçlar devrildi, zorlu parkurda sürücüler çamur ile mücadele etti. En iyi süreyi hasarsız yapanlar ise kupayı aldı.Düzce Safari Off-Road (DÜSOF) tarafından geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden Atilla Uz anısına...

Road yarışlarında bazı araçlar devrildi, zorlu parkurda sürücüler çamur ile mücadele etti. En iyi süreyi hasarsız yapanlar ise kupayı aldı.

Düzce Safari Off-Road (DÜSOF) tarafından geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden Atilla Uz anısına Kaynaşlı ilçesi Yörükler Yaylası’nda Off-Road yarışları yapıldı. 4x4 araçların katıldığı yarışlarda extreme parkurunda yarışmacılar büyük mücadele verdi. Çamur dolu çukurlara giren araçlar, buradan çıkmak için büyük çaba sarf etti. Çıkamayanların ise imdadına kepçe yetişti. Vatandaşlarında yoğun ilgi gösterdiği yarışlar büyük çekişmelere de sahne oldu.

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Off-Road yarışçısı Atilla Uz anısına düzenledikleri yarışların renkli görüntülere sahne olduğunu belirterek, “Bu yıl 14.’sünü düzenlediğimiz DÜSOF şenliklerindeyiz. Bu yılki yarışlarımızı geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Atilla Uz anısına yapıyoruz. Parkurumuz iki etap halinde zorlu bir parkurdur. Tek amacımız eğlenmek ve kamp yapmak. En iyi zamanı yapıp parkuru hasarsız tamamlayanlar da kupaya ulaşacaktır” dedi.

Çamurlu ve zorlu parkuru tamamlayan Off-Road yarışçısı Sinan Doğan, parkurun zorlu olduğunu dile getirerek, “Zorlu ama zevkli bir parkur. Herkese de başarılar dileriz. İnşallah kazasız belasız yarışlar tamamlanır” diye konuştu.

Yarışmada kaza yaşandı

Düzce’de gerçekleştirilen yarışmada ufak bir kaza da meydana geldi. Kadınların yarıştığı etapta bir araç yan yattı. Kazada her hangi bir yaralanma olmadı.