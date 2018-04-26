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26 Nisan 2018 Perşembe 10:48

Ogier Arjantin’de ilk galibiyetini arayacak

Dünya Ralli Şampiyonası’nın beşinci ayağı, 26-29 Nisan tarihlerinde Arjantin’de yapılacak. Takvimdeki tek Güney Amerika yarışı olan Arjantin’de daha önce hiç kazanamayan Sebastien Ogier, ilk galibiyetini arayacak. Beş kez Dünya Şampiyonu olan, 43 ralli zaferi elde eden Ogier, bu sezon dört yarıştan üçünü ilk sırada tamamladı. Fransız pilot, 17 puan gerisinde bulunan bir başka Red Bull sporcusu Thierry Neuville’i bir yarışta daha geçerek hem bir ilki başarmak hem de puan farkını açmak istiyor.

Ogier Arjantin'de ilk galibiyetini arayacak
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Dünya Ralli Şampiyonası’nın beşinci ayağı, 26-29 Nisan tarihlerinde Arjantin’de yapılacak. Takvimdeki tek Güney Amerika yarışı olan Arjantin’de daha önce hiç kazanamayan Sebastien Ogier, ilk galibiyetini arayacak. Beş kez Dünya Şampiyonu olan, 43 ralli zaferi elde eden Ogier, bu sezon dört yarıştan üçünü ilk sırada tamamladı. Fransız pilot, 17 puan gerisinde bulunan bir başka Red Bull sporcusu Thierry Neuville’i bir yarışta daha geçerek hem bir ilki başarmak hem de puan farkını açmak istiyor.

Dünyanın en prestijli otomobil sporlarından biri Dünya Ralli Şampiyonası heyecanı devam ediyor. Geride kalan dört yarışın ardından heyecan şimdi de Güney Amerika’ya taşındı. Birbirinden hızlı pilotlar, 26-29 Nisan tarihlerinde Arjantin’de kozlarını paylaşacak.

Son beş sezonun şampiyonu Sebastien Ogier Arjantin’de bir ilki başarmaya çalışacak. Daha önce Arjantin’deki hiçbir yarışı kazanamayan Ogier, bugün başlayacak, Pazar günü de son bulacak rallide birinci olmak için çabalayacak.

18 etaptan oluşan ve ralli takviminde en çok seyircinin izlediği yarışlardan biri olan rallide pilotlar 1300 km kat edecek.

Arjantin Rallisi öndesinde genel klasmanda Sebastien Ogier’in 84 puanla liderliği sürüyor. Ogier’i 67 puanla Neuville takip ediyor. İkilinin arkasında ise 45 puanlı Ott Tanak yer alıyor.

Ogier: "Formdayız, kazanmalıyız"

Red Bull sporcusu Ogier, yarış öncesinde Arjantin’deki şanssızlığını kırmak istediğini söyledi. Üç kez ikincilik elde ettiğini ve artık podyumun ilk sırasında yer almayı amaçladıklarını belirten Ogier, “Bu hafta artık kazanmak istiyorum. Bunun için şansımız var, formumuz da yerinde. Kazanmak kolay değil biliyoruz ancak çok fazla aşama kaydettik. Cuma günü zaman kaybını sınırlayabilirsek, şansımız artacak” ifadesini kullandı.
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