Öğrenciler, futbolcular ile birlikte “Küfüre Hayır” dedi

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadoluspor Kulübü, tarafından başlatılan “Küfüre Hayır” kampanyasında elinde büyük pankart ile öğrenciler ve futbolcular sahaya indi.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ekiplerinden Kırıkkale Büyük Anadoluspor Kulübü, tarafından başlatılan “Küfüre Hayır” kampanyasında elinde büyük pankart ile öğrenciler ve futbolcular sahaya indi.

Kırıkkale Başpınar Stadı’nda Kırıkkale Büyük Anadoluspor Kulübü ile Karapınar Belediyespor karşılaşma öncesin de öğrenciler, “Çocuklar içeri, küfür dışarı” futbolcular ise, “Küfüre hayır, 90 dakikanı ailenle bize ayır” pankartı ile sahaya indi. Futbolcular kadın taraftarlara karanfil atarak birlik ve beraberlik mesajları verdi. Daha sonra öğrenciler tribüne çıkarak takımlarına destek verdi.

Maç başlamadan önce Batman’ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK’lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırı sonucunda şehit olan 8 asker ve tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra taraftarlar PKK terör örgütüne attığı sloganlar ile lanetledi.

Maç öncesinde açıklamalarda bulundan Büyük Anadolu Kırıkkalespor Kulübü Başkanı Harun Ulusoy, “Bildiğiniz gibi kongrenin akabinde başlattık bu kampanyayı şehrimizde stadımız da küfür istemiyoruz. ‘Küfüre hayır, 90 dakikanı ailenle bize ayır’ düsturuyla hareket ederek bir kampanya başlattık. Mücadelemiz devam edecek inşallah küfürsüz böyle sakin takımını destekleyen bir taraftar kitlesi ve güzel bir maçımız olacak” diye konuştu.

Lise öğrencisi Emre Yeşil, “Kendi oynadığımız maçlardan biliyoruz. Çoğu maçlarda küfür yedik. Sahaya yabancı maddeler atıyorlar. O yüzden atılmaması için gerekli şeylerin yapılması gerekiyor” dedi.

Lise öğrenci Meryem Buse ise, “Çocuklara maçlara getiremiyoruz. Şiddet çok fazla oluyor, küfür çok fazla oluyor. Küfrü kesmemiz gerekiyor. Çocukların spor dallarında ilerlemesi için küfür ve şiddeti istemiyoruz” dedi.

Küfürün iyi bir şey olmadığını ve bunun için pankart yaptırdıklarını ifade eden lise öğrencisi Özlem Tombak, “Küfrün iyi bir şey olmadığını herkes biliyor zaten biz de buraya desteklemek için geldi. Hepimiz okulumuz adına buraya geldik. Bu arada çok yaygınlaştı bu küfür olayı herkese küfrün iyi olmadığını ve daha iyi bir kelimeler kullanılmasını gerekiyor” şeklinde konuştu.