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02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:47

Öğrencilerden Mehmet Topal’a ödül

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından düzenlenen "İstanbul Üniversitesi 1453 Ödülleri" sahiplerini buldu. Yılın Futbolcusu ödülünü Fenerbahçe’nin tecrübeli ismi Mehmet Topal aldı.Önceki akşam Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel...

Öğrencilerden Mehmet Topal'a ödül
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İstanbul Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından düzenlenen "İstanbul Üniversitesi 1453 Ödülleri" sahiplerini buldu. Yılın Futbolcusu ödülünü Fenerbahçe’nin tecrübeli ismi Mehmet Topal aldı.

Önceki akşam Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Konferans Salonu’nda düzenlenen törende yılın en iyileri ödülleri sahiplerini buldu. İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin verdiği oylarla Yılın Futbolcusu Fenerbahçe ve Milli Takım’ın yıldız ismi Mehmet Topal seçildi. Ünlü futbolcu, üniversitede yapılan oylamada 68 bin 719 öğrencinin oyuyla futbol dünyasında zirvedeki yerini aldı. Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Topal, ödülünü öğrenci konseyi üyelerinin elinden aldı.

Topal ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, "Bu ödülü İstanbul Üniversitesi gibi köklü bir kurumdan almak ve üniversite öğrencilerinin oylarıyla bu onura layık olmak beni çok mutlu etti. Herkese teşekkür ederim. Bu anlamlı ödül evimin en özel köşesinde yerini alacak" dedi. Üniversiteye gelişinden itibaren sevgi çemberine alınan Mehmet Topal, öğrenci, öğretim üyesi ve üniversite personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi, bol bol imza dağıttı.

Mehmet Topal, tören sırasında Yılın En İyi TV Programı seçilen Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Murat Yıldırım, Yılın En Sevilen Filmi seçilen Ayla’nın yönetmeni Can Ulkay ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mahmut Ak ile de bir araya gelerek sohbet etti.
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