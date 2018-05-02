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02 Mayıs 2018 Çarşamba 21:53

Oğuz Tongsir yeniden başkan seçildi

TSYD’nin bugün Levent’teki Aydın Doğan Salonu’nda yapılan genel kurulunda Oğuz Tongsir yeniden başkan seçildi.Divan Başkanlığını Ahmet Çakır’ın yaptığı genel kurulda tek listeyle seçime gidildi. Tongsir’in başkan olduğu listede...

Oğuz Tongsir yeniden başkan seçildi
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TSYD’nin bugün Levent’teki Aydın Doğan Salonu’nda yapılan genel kurulunda Oğuz Tongsir yeniden başkan seçildi.

Divan Başkanlığını Ahmet Çakır’ın yaptığı genel kurulda tek listeyle seçime gidildi. Tongsir’in başkan olduğu listede görev bölümü şöyle oluştu:

Asbaşkan: Meriç Müldür

Asbaşkan: Nuri İmre

Asbaşkan: Kerim Hoşfikirer

Genel Sekreter: Tunç Kayacı

Mali İşler Sorumlusu: Suavi Yardımoğlu

Basın Sorumlusu: Hilmi Türkay

Tesisler Sorumlusu: Bahri Havadır

Spor Sorumlusu: Aygün Özipek

Dış İlişkiler: Gökhan Akengin

Yönetim Kurulu Üyesi: Recep Çınar

Yönetim Kurulu Üyesi: Murat Taşkın

Yönetim Kurulu Üyesi: Bahadır Çokişler

Yönetim Kurulu Üyesi: Muhammed Kılınç

Yönetim Kurulu Üyesi: Semahat Özdoğan
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