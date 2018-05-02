TSYD’nin bugün Levent’teki Aydın Doğan Salonu’nda yapılan genel kurulunda Oğuz Tongsir yeniden başkan seçildi.
Divan Başkanlığını Ahmet Çakır’ın yaptığı genel kurulda tek listeyle seçime gidildi. Tongsir’in başkan olduğu listede görev bölümü şöyle oluştu:
Asbaşkan: Meriç Müldür
Asbaşkan: Nuri İmre
Asbaşkan: Kerim Hoşfikirer
Genel Sekreter: Tunç Kayacı
Mali İşler Sorumlusu: Suavi Yardımoğlu
Basın Sorumlusu: Hilmi Türkay
Tesisler Sorumlusu: Bahri Havadır
Spor Sorumlusu: Aygün Özipek
Dış İlişkiler: Gökhan Akengin
Yönetim Kurulu Üyesi: Recep Çınar
Yönetim Kurulu Üyesi: Murat Taşkın
Yönetim Kurulu Üyesi: Bahadır Çokişler
Yönetim Kurulu Üyesi: Muhammed KılınçYönetim Kurulu Üyesi: Semahat Özdoğan