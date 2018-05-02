Divan Başkanlığını Ahmet Çakır’ın yaptığı genel kurulda tek listeyle seçime gidildi. Tongsir’in başkan olduğu listede görev bölümü şöyle oluştu:

TSYD’nin bugün Levent’teki Aydın Doğan Salonu’nda yapılan genel kurulunda Oğuz Tongsir yeniden başkan seçildi.Divan Başkanlığını Ahmet Çakır’ın yaptığı genel kurulda tek listeyle seçime gidildi. Tongsir’in başkan olduğu listede...

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