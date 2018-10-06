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06 Ekim 2018 Cumartesi 16:59

Okan Buruk: “Oyun istediğimiz gibi giderken iki gol yedik”

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, oyun istedikleri gibi giderken iki gol yediklerini söyledi.Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen...

Okan Buruk: 'Oyun istediğimiz gibi giderken iki gol yedik”
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, oyun istedikleri gibi giderken iki gol yediklerini söyledi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, “Bizim açımızdan çok rahat bir maç giderken ilk devreye 11-10 girsek bizim için çok daha rahat bir karşılaşma olurdu. Gördüğümüz kırmızı kart, daha sonra ikinci yarıya baktığımızda iki takımında çok fazla pozisyona girmediğini gördük. İki takım çok fazla pozisyon üretemedi. Rakibimize de çok net pozisyonlar vermedik ama bizde çok net pozisyona girmedik. Oyun istediğimiz gibi giderken 2 tane gol yedik. Daha sonra rakip kalede baskı kurmaya çalıştık. Özellikle hücum anlamda riskler aldık. Bunun karşılığında da 1 gol bulduk. 2-2’lik beraberliğin maç için baktığımızda bir dönem bize dönen maçta 2-1 Kayserispor’un kazanacağı maçtı ama 2-2 berabere bitirdik. İki takımın da maçı kazanmak adına gidiş gelişleri oldu. Kazanabilseydik buradan büyük mutlulukla ayrılacaktık” dedi.
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