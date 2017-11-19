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SPOR:
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19 Kasım 2017 Pazar 11:43

Okul sporları start verdi

Kırıkkale’de okul sporları müsabakaları oynanan futsal karşılaşması ile başladı.Okul Sporları 2017-2018 müsabakalarına Genç Erkekler Futsal, Özel Güleç ABC Fen Lisesi ile Özel Yonca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımları arasında...

Okul sporları start verdi
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Kırıkkale’de okul sporları müsabakaları oynanan futsal karşılaşması ile başladı.

Okul Sporları 2017-2018 müsabakalarına Genç Erkekler Futsal, Özel Güleç ABC Fen Lisesi ile Özel Yonca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımları arasında yapılan müsabakalarla start verildi. Müsabakaların açılış töreninde konuşan Kırıkkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, “Genç bir nüfusa sahip olan ülkemizde, herkesin, her yaşta farklı spor dalları ile ilgilenebileceğini, sporun bireylerin bedensel, ruhsal, zihinsel ve sosyal gelişimi üzerinde olumlu etkileri olduğunu, sporu ve spor kültürünün anlatılarak yaşatılması için gerekli alt yapı ve fiziki ortamın hazırlanmasının sağlaması amacıyla okul sporları müsabakaları düzenliyoruz. 2017 – 2018 okul sporları müsabakaları hayırlı olsun. Ülkemiz çapında geçtiğimiz yıllara göre her yıl okul sporlarına olan ilgi artmaktadır. İlimizde yapılacak olan müsabakalarda başarılı olan takımlarımız bir üst tura yükselerek guruplarda mücadele edecek ve ilimizi temsil edecekler. Guruplarda ilimizi temsil edecek olan takımlara şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

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