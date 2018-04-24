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24 Nisan 2018 Salı 10:26

Olaylı derbi için karar veriliyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan kupa derbisi ile ilgili kararını yarın verecek.

Olaylı derbi için karar veriliyor
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan kupa derbisi ile ilgili kararını yarın verecek.

TFF Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Ülker Stadyumu’nda yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ile ilgili kararını yarın verecek. TFF Yönetim Kurulu’nun derbi ile ilgili toplantısı yarın saat 13.00’te Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde başlayacak. Toplantının ardından alınan karar kamuoyu ile paylaşılacak.
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