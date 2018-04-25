Olaylı derbinin cezaları belli oldu

Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe’ye 3 maç seyircisiz oynama verirken, Beşiktaşlı Pepe ve Tolga Zengin 1 maç men cezası aldı.

PFDK, bugün yaptığı toplantı sonrası Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında çıkan olaylardan dolayı şu kararları aldı:

"Fenerbahçe’nin, 19.04.2018 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Fenerbahçe taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve 1 milyon TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Fenerbahçe’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 65 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi ALİ BOZAN’ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Fenerbahçe görevlisi Gökhan Uyanık’ın rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 90 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş’ın 19.04.2018 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Beşiktaş’ın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 45 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Beşiktaş sporcusu Pepe’nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Beşiktaş görevlisi Erdinç Gültekin’in rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Beşiktaş sporcusu Tolga Zengin’in, güvenlik görevlisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."