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19 Temmuz 2018 Perşembe 15:11

Olaylı Filipinler-Avustralya maçının faturası ağır oldu

FIBA, 2019 Dünya Kupası Asya Elemeleri’nde oynanan Filipinler-Avustralya maçındaki kavga nedeniyle toplam 13 oyuncu, 2 antrenör ve ülke federasyonlarına ağır cezalar verdi. Cezalar 6 ile 1 maç arasında değişti.

Olaylı Filipinler-Avustralya maçının faturası ağır oldu
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FIBA, 2019 Dünya Kupası Asya Elemeleri’nde oynanan Filipinler-Avustralya maçındaki kavga nedeniyle toplam 13 oyuncu, 2 antrenör ve ülke federasyonlarına ağır cezalar verdi. Cezalar 6 ile 1 maç arasında değişti.

2019 Dünya Kupası Asya Elemeleri B Grubu’nda Filipinler-Avustralya arasında oynanan karşılaşma sırasında yaşanan olaylardan dolayı maç tamamlanamamıştı. FIBA bu maçın faturasını kesti. FIBA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Disiplin Kurulu’nun Filipinler’den 2 antrenör, 10 basketbolcu, Avustralya’dan da 3 basketbolcuya ceza verdiği belirtildi.

Buna göre Filipinler Milli Takımı Başantrenörü Vincent Reyes 1, Yardımcı Antrenör Joseph Uichico 3 maç ceza alırken, basketbolculardan Calvin Abueva 6, Carl Cruz, Roger Pogoy, Jio Jalalon 5’er, Terence Romeo, Andray Blatche, Jayson Castro William, Jeth Rosario 3’er, Matthew Wright ve Japeth Aguilar da 1’er karşılaşmadan men cezası aldı. Filipinler Basketbol Federasyonu’na da 3 karşılaşma seyircisiz oynama ve 250 bin İsviçre Frangı para cezası verildi.

Avustralya’da ise Daniel Kickert 5, Thon Maker 3 ve Chris Goulding 1 maç men cezaya çarptırıldı. Avustralya Basketbol Federasyonu da 100 bin İsviçre Frangı para cezası aldı.
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