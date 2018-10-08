Ömer Bayram: 'Başarıya aç bir takımız'

A Milli Takım kadrosunda yer alan Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, antrenmandan önce soruları yanıtladı. Ömer Bayram, başarıya aç bir takım olduklarını ifade etti. Bayram ayrıca takım arkadaşı Nagatomo’dan da çok şey öğrendiğini ifade etti.

Bosna Hersek ve Rusya karşılaşmaları öncesinde Riva’da toplanan A Milli Futbol Takımı’nda Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başarıya aç ve yetenekli bir takım olduklarının altını çizen 27 yaşındaki futbolcu, "İsveç maçı çok güzel geçti. Tüm Türkiye’yi umutlandırdık ve inanılmaz bir geri dönüşümüz oldu. Ama o maç geride kaldı. Şimdi önümüzde Bosna ve tekrar bir Rusya maçı var. Bosna maçıyla başlamamız gerekiyor çünkü ocak ayından bugüne kadar Bosna Milli Takımı’nın yenilgisi yok. Bizim için güzel bir test olacak. Burada iyi yolda olduğumuzu göstermeliyiz. Yeni bir takımız. Başarıya aç ve yetenekli ayaklara sahip bir takımız. Nerede olduğumuzu görebilmek için Bosna maçı bizim için çok güzel bir test olacak ve artık galibiyet serisi yakalamamız gerek diye düşünüyorum. Herkesi yenebilecek bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Rusya maçına baktığımızda son oynadığımız maçı telafi etmemiz gerekiyor. Trabzon’da gerçekten iyi oynadık ama skoru bulamadık. Rusya’da şimdi bunu telafi edip UEFA Uluslar Ligi’nde puanımızı 6 yapmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Dünya Kupası’nda oynamak istiyorum"

Galatasaray’daki takım arkadaşı Yuto Nagatomo ile çok iyi bir arkadaşlıklarının olduğunu söyleyen Ömer Bayram, "Aradan 4-5 hafta geçti. İyi bir takım olabilmek için devamlı birlikte olmamız gerekiyor. Takımda da hava gerçekten çok güzel, arkadaşlık olsun, aile olsun ve gerçekten bir aile gibiyiz. Benim için çok güzel tekrar burada olmak. Demek ki performansımdan mutlular. Son maçta tabii ki iyi bir performans sergiledim ve bunun bir tesadüf olmadığını göstermem gerekiyor. Nagatomo tabii ki dünyada isim yapmış, çok kariyerli ve örnek bir futbolcu. Ondan çok şey öğreneceğim. Nagatomo ile sürekli iletişim halindeyiz. Bana çok yardımcı oluyor. Sonuçta 4’üncü Dünya Kupası hedefi var ve kendisinin yaşı 32. Benim yaşım 27 yani bu ne demek oluyor, benim de kesinlikle 1 Dünya Kupası oynamam gerek. Dediğim gibi başarıya açım ve Nagatomo’dan çok şey öğreniyorum. Benim performansım ne kadar iyi olursa Nagatomo’nun da performansı artacaktır. Bu da Galatasaray’a bir avantaj olacaktır. Şampiyonluk yolunda beraber çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.