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13 Ocak 2021 Çarşamba 23:11

Ömer Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Ömer Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar
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Türkiye Süper Lig'inin 14. maç haftasında kendi evinde Trabzonspor'u ağırlayan Hatayspor 1-0 mağlup oldu. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, maç sonrası basın mensuplarına bazı açıklamalarda bulundu. iddaa siteleri

Ömer Erdoğan, Trabzonspor'un acı kaybı Özkan Sümer için başsağlığı dileyerek, “Öncelikle Türk futbolunun ve iddaa Trabzonspor’un hocası Özkan Sümer’in vefat haberini aldık bugün. Allah rahmet eylesin, sevenlerinin ve Trabzonspor camiasına başsağlığı diliyorum. iddaa Sezonun belki en iyi futbolunu oynayan bir Hatayspor vardı bugün. İlk dakikadan doksan dakikaya kadar baskılı oynayan topu kazandıktan sonra kenarlardan, merkezden hücum yapmaya çalışan Hatayspor vardı, bir tek golümüz eksikti. Bugün bir kez daha futbolun adaletli olmadığını yaşamış olduk." açıklamalarında bulundu. iddaa

Erdoğan konuşmasının devamına bunları ekledi:

"Beraberliğe üzüleceğimiz bir maçta mağlup olduk. Ama oyuncularım sahada her şeyi denediler, bir tek golümüz eksikti. Çalışacağız, kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz, biz böyle oynadığımız sürece belki 10 maçtan birini mağlup oluruz, bugün buna denk geldi. Trabzonspor’un karşımızda özellikle ilk 10 dakika bizim önde yaptığımız baskıdan sonra 80 dakika topu arkadan öne şişirip pozisyon bulmaya çalıştı. Hücum varyasyonuyla kalemize gelmediler.

Duran toptan gol yememiz çok üzücü, bunun çalışmasını yapmış analizlerde göstermiştik. Ama futbol, bir saniyelik konsantrasyon eksikliği maalesef pahalıya mal oluyor, ona da çalışıp düzeltmeye çalışacağız” dedi.

Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu’nun minimum 9 kişi ile maçların oynanabileceği kararı ile ilgili olarak ise, “Federasyonun vermek istediği mesaj her türlü maçları oynatacağız. Tamamen buna yönelik verilen bir karar. İkinci yarı çok yoğun geçecek, zaman daralıyor. Maçları çok erteleme fırsatı da olmayacak. Sayı da arttırdılar, transfer döneminde takımlar sayısını arttırıp bu duruma düşmemek için bizde dahil hamleler yapacak"

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