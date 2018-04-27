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27 Nisan 2018 Cuma 12:28

Ömer Faruk Ünal: “Beşiktaş bence blöf yapıyor, maça çıkacak”

Türkiye Gazetesi Spor Yazarı Ömer Faruk Ünal, Beşiktaş’ın Fenerbahçe derbisine çıkmamasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Beşiktaş maça çıkacak. Bence blöf yapıyor” dedi.

Ömer Faruk Ünal: 'Beşiktaş bence blöf yapıyor, maça çıkacak”
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Türkiye Gazetesi Spor Yazarı Ömer Faruk Ünal, Beşiktaş’ın Fenerbahçe derbisine çıkmamasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Beşiktaş maça çıkacak. Bence blöf yapıyor” dedi.

Türkiye Gazetesi Spor Yazarı Ömer Faruk Ünal, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali’ndeki olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı karar ile, Beşiktaş’ın maça çıkmayacağını açıklamasını İHA muhabirine değerlendirdi. Derbinin normal kurallara göre bir tarafın hükmen galip gelmesi gerektiğini belirten Ünal, “Fakat ülkemiz Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Başbakan ve emniyet yetkilileri burada kumpas olduğunu söyledi. Hala soruşturmalar devam ediyor. Burada özel şartlar söz konusu. TFF de bütün bunları dikkate alarak mutlaka hakem, temsil raporları ve iki takım savunmasını dikkate alarak bir karar verdi. TFF’nin maçın kaldığı yerden devam etmesi makul bir şey, çok sürpriz değil. Maçın seyircisiz oynanması bir mesaj veriyor. Bu maçın haklı yere tatil edildiğini kabul ediyor. Memleketimiz zaten birçok sıkıntı yaşıyor. Burada herkesin akli selim olması gerekiyor” diye konuştu.

“Beşiktaş bence blöf yapıyor, maça çıkacak”

Beşiktaş’ın 3 Mayıs Perşembe günü oynanacak derbiye çıkmamasını değerlendiren Ömer Faruk Ünal, “Beşiktaş maça çıkacak. Beşiktaş bence blöf yapıyor. Çünkü kalan 4 hafta var. Şampiyon belki 1 puan ile belli olacak. Çok enteresan bir şampiyonluk yarışı var. Beşiktaş, hakem, TFF üzerinde baskı yapma niyetinde. Bu baskıyı oluşturmak için elindeki argümanları kullanıyor. Maça çıkmayacağım diyor ama Perşembe günü bence çıkacak. Bundan çok eminim. Beşiktaş maça çıkmazsa bunun maliyeti var. Hem bu sezon Türkiye Kupası’nda aldığı paraları iade edecek hem de gelecek sezon bu kupadan men edilecek. Beşiktaş halka açık şirket. Bu paraları elinizin tersiyle itemezsiniz. Büyüklerimiz burada bir kumpas olduğunu söylediler. Burada enteresan oyunlar olduğunu söylediler. Devletin büyükleri bu şekilde söylediği halde bu maça çıkmıyorum diye karar aldığını takdirde Beşiktaş’ı başka şeylerde bekler. Devlet ve TFF ile karşı karşıya kalmak durumunda kalır. Bu da Beşiktaş için iyi olmaz” şeklinde konuştu.
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