Onazi: 'Ünal Karaman ile başarı geleceğine inanıyorum'

Trabzonspor’un Nijeryalı oyuncusu Onazi, Teknik Direktör Ünal Karaman ile başarının geleceğine inandığını söyledi.

Trabzonspor’un Spartak Mascow ile oynadığı hazırlık maçını 4-1 kaybetmesinin ardından takımın Nijeryalı oyuncusu Onazi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Onazi, sezon öncesi hazırlık döneminde olduklarını belirterek, "Bu dönemde böyle güçlü ve zor rakiplerle oynamak gerçekten önemli. Hem eksiklerimizi görüyoruz ve bunun üzerinde çalışma fırsatı buluyoruz hem de ligde karşılaşacağımız zorlu rakiplerin test aşamasını burada gerçekleştirmiş olduk. Güçlü bir takıma karşı oynadık zor bir maç oldu. Sonuç olumlu yada olumsuz önemli değil yaptığımız hataları çıkartıp bunları bir daha yapmamaya çalışacağız" dedi.

Kampın ikinci dönemine katıldığını söyleyen Onazi, “Katıldığım süreçte hocamızla yaptığımız görüşmelerden sonra çok etkilendim. Hem yönetim ve hocamız takımın ihtiyacı olan şeyleri çok iyi biliyor ve takımı iyi yerlere taşıyacağız. Biz de tecrübelerimizi genç arkadaşlarımıza aktarmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası’nın hem kendisi hem de takımı için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu ancak bunun geçmişte kaldığını ve çok konuşmamak gerektiğini dile getiren Onazi, ”Çünkü geçmişle konuşmak geçmişe getirir. Bizi ligde zor maçlar bekliyor, onları düşünüp ona göre konsantre olmamız lazım. Bütün takımlar iyi transferler yapıyor bizde daha iyi olmalıyız” dedi.

Onazi, Teknik Direktör Ünal Karaman’dan çok etkilendiğini de belirterek, "Hocamızdan ilk gördüğüm anda çok etkilenmiştim. Çünkü taktiksel olarak yaptığı çalışmalar benim İtalya olduğum dönemde gördüğüm sisteme benziyor. Benim ve genç arkadaşlarım için olması gereken de bu. Bu takımı başarıya yönetimimizle beraber taşıyacağına eminim” ifadelerini kullandı.

Sabırlı olmaları gerektiğini vurgulayan Onazi, "Genç oyuncularımız var ve onlara yardımcı olmamız lazım. Yeni bir takımız bu zaman olacak ama genç arkadaşlarımıza yol göstererek bunu yapmalıyız" şeklinde konuştu.