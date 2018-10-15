Önce koştular sonra halay çektiler

Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Niksar Ayvazsuyu ve Uluslararası Niksar Cup Gece Yarışlarında yüzlerce sporcu önce koştular sonra birlikte halay çektiler.Türkiye’de Oryantiring sporunun ilk yükselişe geçtiği şehir olan Niksar’da...

Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Niksar Ayvazsuyu ve Uluslararası Niksar Cup Gece Yarışlarında yüzlerce sporcu önce koştular sonra birlikte halay çektiler.

Türkiye’de Oryantiring sporunun ilk yükselişe geçtiği şehir olan Niksar’da Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Niksar Ayvazsuyu ve Uluslararası Niksar cup Gece Yarışları düzenlendi. Şehir merkezinde belirlenen noktalardaki hedefleri harita yardımıyla bulmak için yarışan sporcular, daha sonra hep birlikte oyun havaları eşliğinde halay çektiler.

Niksar Belediyesi ve Türkiye Oryantiring Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen yarışların ilk günü programı Çamiçi Yaylası İlk Oba mevkiinde gerçekleştirildi. İlk gün yarışlarına Tokat Valisi Dr. Ömer Toraman, Niksar Kaymakam Vekili Mesut Tabakcıoğlu, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Tokat İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ile birlikte federasyon yetkilileri ve 1000 sporcu katıldı.

Programda açılış konuşmasını yapan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Oryantiring sporu için ilk haritanın Niksar’da oluşturulduğu belirterek, Oryantiring’in başkentinin de Niksar olduğunu söyledi. Uluslararası düzeyde yapılan etkinliğe katılan tüm sporculara başarılar dileyen Başkan Özcan, “2007 yılından bu güne kadar oryantiring sporunun önünü açmak ve bu sporu tüm ülkemize yaymak için büyük çabalar gösterdik. Bu konuda bizlere yol gösteren, bu sporu ilimizde yaygınlaştırılmasını sağlayan Oryantiring İl Temsilcimiz İlker Melikoğlu’na teşekkür ediyorum. Niksar Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Bizleri bu etkinlikte yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz ise yaptığı konuşmada, oryantiring sporu için Niksar’ın büyük bir öneminin olduğunu belirterek, ev sahipliğinden ötürü Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan’a teşekkür etti.

Tokat Valisi Dr. Ömer Toraman ise Niksar’ın Danişmendli Devletine başkentlik yapmış bir şehir olduğunu belirterek, tarihe ilkler şehri olarak geçtiğini vurguladı. Birçok spor dalında başarılar elde etmiş Niksar’da bulunmaktan mutlu olduğunu belirten Vali Toraman, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür edecek sözlerini sonlandırdı.

Niksar’da düzenlenen yarışlar üç kategoride iki günün sonunda tamamlandı. Çamiçi Yaylasında Uzun Mesafe Yarışı, Şehir Merkezinde Gece Oryantiring’i Yarışı ve Çamiçi Yaylasında Orta Mesafe Yarışlarının ardından dereceye giren sporcular protokol üyeleri tarafından ödüllendirildiler.

Yarışlarından ardından açıklamalarda bulunan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, tüm yarışmacıları gönülden kutladığını belirterek, kapılarının daima kendilerine açık olduğunu söyledi.