Önce sınav, sonra kamp

Eskişehirspor’un genç oyuncusu Bedirhan Altunbaş, takımın yaz kampına katılmadan önce Alan Yeterlilik Sınavında (AYT) ter döktü.

Eskişehirspor altyapısından yetişerek geçtiğimiz sezon takımın vazgeçilmezlerinden olan 19 yaşındaki Bedirhan Altunbaş, 2 Temmuz Pazartesi günü başlayacak olan yeni sezon kampı öncesi Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’ne gelerek üniversite sınavına girdi.

"Eğitimimle futbolu bir arada götürmeye çalışıyorum"

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan genç sporcu, sınavdan sonra kamp hazırlıklarına başlayacağını ifade etti. İki günde iki farklı heyecan yaşadığını ifade eden Altunbaş, "Hedeflerim doğrultusunda eğitimimle futbolu bir arada götürmeye çalışıyorum. Bugün buraya gelerek üniversite giriş sınavına katıldım. Hazırlanma sürecim biraz zor olsa da elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Yarın da Eskişehirspor olarak yeni sezon öncesi ilk antrenmanımızı yaparak sezonu açacağız. İki günde iki farklı heyecan oldu benim için. Umarım her ikisi de hayırlı olur” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz sezon sağ bek pozisyonda hırsı ve mücadelesiyle formayı alan Bedirhan, Eskişehirspor formasıyla 15 maçta sahada kalarak takımına büyük katkı sağladı.