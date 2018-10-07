SPOR:
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07 Ekim 2018 Pazar 15:47

Öncü spor kulüpleri buluştu

ÖNCÜ Gençlik ve Spor Kulübü tarafından organize edilen ‘Öncü Spor Kulüpleri Buluşması’ Türkiye’nin farklı illerinde faaliyet gösteren spor kulüplerinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

Öncü spor kulüpleri buluştu
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ÖNCÜ Gençlik ve Spor Kulübü tarafından organize edilen ‘Öncü Spor Kulüpleri Buluşması’ Türkiye’nin farklı illerinde faaliyet gösteren spor kulüplerinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

ÖNCÜ Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Yavuz Kurt’un ev sahipliğindeki programa, ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykam, İstanbul İl Spor Müdürü Cemil Boz, Federasyon Başkanları ve çeşitli branşlarda çalışmalarını yürüten spor kulüplerinin yöneticileri katıldı.

Yavuz Kurt: "Milletine bağlı şuurlu nesille yetiştireceğiz"

İBB Marmaracık Gençlik Kampı’nda başlayan programın açılış konuşmasını yapan Öncü Genel Başkanı Yavuz Kurt, Öncü Spor Kulübü’nün ahlakıyla spora kimlik kazandıran gençler yetiştirmek idealiyle yola çıktığını belirterek, Türkiye’nin her yerinde sporla ahlakı buluşturan, ülkesine, milletine bağlı şuurlu nesiller yetiştirme amacında olduklarını vurguladı. Sporda ahlakın önemine değinen Başkan Kurt, “Sporcu, ahlakıyla topluma örnek olandır. Öncü olmak, takım ruhunu diri tutmaktır. Benden vazgeçip biz olmaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Türk sporu için bir fırsat olarak nitelendiren ÖNCÜ Spor Kulübü Genel Başkanı Yavuz Kurt, Türkiye’nin farklı illerinde faaliyet gösteren spor kulüplerine milli ve manevi değerlerine bağlı sporcular yetiştirmek adına büyük sorumluluk düştüğünü belirtti. Kararlılıkla devam ettirilen projelerin netice vermeye başladığını kaydeden Kurt, kampa katılan Öncü Kulüp Başkanlarına teşekkür ederek, Türkiye’de örnek sporcu yetiştirmek adına Öncü spor kulüplerinin yapacakları çalışmalara destek vereceklerini açıkladı.

Gençliğe ve spora dair sorunlar ele alındı

Anadolu’dan gelen spor kulüplerinin yoğun katılımla büyük ilgi gösterdikleri buluşmada, Gençliğe ve spora dair sorunlar ele alınarak, kulüp çalışmalarında karşılaşılan problemler, çözüm önerileri ve yeni projelerin konuşulduğu bir istişare toplantısı düzenlendi. İllerden gelen kulüp başkanları toplantıda söz alarak yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi verdiler.

3 gün boyunca devam eden organizasyon yapılan branş tanıtımlarının ardından İBB Marmaracık Gençlik Kampı’nda düzenlenen spor müsabakalarıyla devam etti. Etkinlik Diriliş Ertuğrul setinin gezilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
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