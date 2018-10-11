Öner: 'İyi bir oyun oynamayı hedefliyoruz'

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor Antrenörü Gökhan Öner, ligin ilk maçında deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray maçına dair açıklamalarda bulundu.

İnegöl Gençlik Hizmetleri Spor Salonu’ndaki antrenman öncesi açıklama yapan Gökhan Öner, "Evvela ligdeki bütün takımlara başarılar diliyorum. Tabiî ki sakatlık olmadan güzel mücadele edilen bir sezon olsun. Bu sezonun bütün takımlar adına zor geçeceğini biliyorum. Biz mümkün olduğunca 60 gün zarfında hazır olmaya çalıştık. Turnuvalar oynadık, maçlar oynadık. Bazen istediğim gibi oynadık, bazen kötü oynadık. Şu anda tek eksiğimiz yabancı oyuncumuz Cacic’in sakatlığı. O da ameliyatını olduktan sonra hazırlıklara yavaş yavaş bizimle birlikte başlayacak. Bu haftaya yetişmesi zor gözüküyor. Ondan sonraki haftalara durumuna göre bakacağız. Ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağımız Galatasaray zaten ligin en iddialı ekiplerinden biri. Yıllardır zaten erkek voleybolunda bir şekilde iddiasını korudu. Geçen sene de zaten ilk 4’e girmeyi başaran bir ekip. Hem alt yapısından yetiştirdiği oyuncularla hem de aldığı dışarıdan takviyelerle güçlü bir kadro kurmaya çalışıyor. Galatasaray, Halkbank bizim için fark etmiyor. Bizim için en önemli şey lige iyi bir oyunla başlamak. Sonuçta Galatasaray deplasmanı zor bir deplasman, lakin iyi bir oyun oynamayı hedefliyoruz. Ondan sonra artık puan mı puanlar mı? ne elde edebiliyoruz ona bakacağız" dedi.