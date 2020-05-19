Onyekuru'dan Dikkat Çeken Paylaşım

Galatasaray'a iki sezon önce transfer olan ve sol bek mevkisinde forma giyen başarılı oyuncu Onyekuru, karantina dönemi içerisinde yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. supertotobet İftar sofrasında otururken çay içtiği görüntüler ile spor gündemine düşen ünlü futbolcu, taraftarlar tarafından milyonlarca kez tıklandı. Supertotobet betpas

''Afiyet Olsun'' supertotobet

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Onyekuru, bu kez çay içtiği bir videoyu takipçileri ile paylaştı. betpas ''Hayırlı Ramazanlar, afiyet olsun.'' cümleleri ile taraftarların iftarı için iyi dileklerini sunan futbolcunun yanında bulunan çocukların da Türkçe cümleler kurması ilgi çekici görüntüler çıkmasını sağladı. supertotobet

Onyekuru'nun Merak Edilen Kariyeri supertotobet





Nijeryalı oyuncu Onyekuru, Senegal'in Aspira isimli takımında futbola başlaması üzerine Belçika'ya transfer oldu. KAS Eupen takımında başarılı iki sezon geçiren Onyekuru burada gösterdiği 41 maçta 27 gollük bir sezon ile tüm Avrupa takımlarının ilgisini üzerine toplamayı başardı. betpas Daha sonra Everton'a transfer olarak bir sezonluğuna Anderlecht takımına kiralanan Onyekuru, kariyerine başarılı bir şekilde devam ediyor. supertotobet

Galatasaray Aksiyonu

2018 yılında Galatasaray'ın Everton'dan bir seneliğine kiraladığı Onyekuru, ertesi sene Monaco'ya giderek Fransa Ligi'nde top koşturdu. supertotobet Bir sene sonra tekrar Galatasaray tarafından kiralanan ve ikinci defa İstanbul deneyimi yaşayan futbolcu, Galatasaray taraftarlarının en çok beğendiği ve sempati duyduğu futbolcular arasında bulunuyor. supertotobet