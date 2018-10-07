Orhangazi rallisi nefesleri kesti

Orhangazi Belediyesi’nin katkıları ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Bursa Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen Tırmanma Yarışları adeta nefes kesti.Orhangazi Belediyesi’nin katkıları ile Türkiye Otomobil Sporları...

Orhangazi Belediyesi’nin katkıları ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Bursa Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen Tırmanma Yarışları adeta nefes kesti.

Orhangazi Belediyesi’nin katkıları ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Bursa Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen Tırmanma Yarışları Orhangazi Nadır Tesislerinde sabah saatlerinde araç testleri ile başladı. Öğlen saatlerinde start alan yarışlar 3 yarış halinde yapıldı. Farklı kategorilerde gerçekleşen yarışlar büyük çekişmeye sahne oldu.

Çok sayıda yarışsever yarışları izledi

Orhangazi ve çevreden gelen çok sayıda yarışseverin de izlediği Tırmanma Yarışları’nda merhum sanatçı Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço da yarıştı. Cumartesi günü Cumhuriyet Alanı’nda teknik kontrollerin yapıldığı tırmanma yarışlarında pazar günü güneşli hava ile birlikte Nadır Tesisleri adeta doldu taştı. Nadır’dan başlayıp Hamzalı Mahallesi’ne kadar devam eden yarışlarda zaman zaman istenmeyen kazalar da yaşandı.