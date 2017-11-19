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19 Kasım 2017 Pazar 19:44

Orhun Ene: “Kendi ritmimize geri döndük”

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, Anadolu Efes’e karşı aldıkları 80-69’luk galibiyete ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Oyuncularım gösterdikleri şevk ve arzuyla kazanan takım görüntüsünü ortaya koyuyorlar. Kendi ritmimize geri döndük”...

Orhun Ene: 'Kendi ritmimize geri döndük”
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TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, Anadolu Efes’e karşı aldıkları 80-69’luk galibiyete ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Oyuncularım gösterdikleri şevk ve arzuyla kazanan takım görüntüsünü ortaya koyuyorlar. Kendi ritmimize geri döndük” dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 7. haftasında sahasında Anadolu Efes ile karşılaşan TOFAŞ, salondan 80-69’luk galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, “Kısalar savunma ribaundlarında çok katkı sağladı. Rakibimizin skorerlerini iyi durdurduğumuzu düşünüyorum. Hücumda biraz daha o sertliğe karşı oyun içerisinde kalabilseydik, yakalandığımız anlarda da yakalanmayacaktık. Oyuncularım gösterdikleri şevk ve arzuyla kazanan takım görüntüsünü ortaya koyuyorlar. Kendi ritmimize geri döndük. Türkiye Ligi ve Euroup’ı birlikte oynamak önemli. Eurocup’ta en az 1 veya 2 galibiyete ihtiyacımız var. Ligde de ’bu maçı kazanırız’ diye rahat edeceğimiz maç yok. Basketbolu yaşamamız lazım. Biraz daha büyük camia kulüplerinden farklı bir aile yapısı var takımın içerisinde. Bunlar iyi günlerimiz, her takımın kötü günleri de olacak. Seyircilerimizin, basının destekleriyle bu birlikteliği üst seviyede tuttuk” diye konuştu.

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