Ortaca’da “Atatürk Yaşıyor” satranç turnuvası

Muğla’nın Ortaca ilçesinde satranç turnuvası düzenlendi.Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği tarafından Ortaca Meslek Yüksek Okulu (OMYO) ve Ortaca Belediyesinin katkılarıyla OMYO konferans salonunda düzenlenen “Atatürk Yaşıyor”...

Muğla’nın Ortaca ilçesinde satranç turnuvası düzenlendi.

Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği tarafından Ortaca Meslek Yüksek Okulu (OMYO) ve Ortaca Belediyesinin katkılarıyla OMYO konferans salonunda düzenlenen “Atatürk Yaşıyor” satranç turnuvasına il genelinden 220 oyuncu katıldı.

Organizasyona katılımın yüksek olduğunu söyleyen Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Cengiz Şatır; “Organizasyonun adı “Atatürk Yaşıyor” satranç turnuvası, maçlar 6 tur İsviçre sistemi üzerinden oynandı. Turnuvamızı gençler, yıldızlar, küçükler ve minikler olmak üzere 4 kategoride yapıyoruz. Muğla genelinden 220 oyuncu katıldı. İyi bir turnuva oldu” dedi.



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Turnuva sonunda derece girenlere madalya verildi.