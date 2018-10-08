Oryantiring yarışlarına Nilüfer damgası

Bursa’da düzenlenen 4 Days Oryantiring Yarışları’na katılan Nilüfer Belediyesi ekibinden Serkan Levent, kendi kategorisinde birinci olurken, Murat Altın da ikincilik aldı.Bursa Valiliği, Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Bursa...

Bursa’da düzenlenen 4 Days Oryantiring Yarışları’na katılan Nilüfer Belediyesi ekibinden Serkan Levent, kendi kategorisinde birinci olurken, Murat Altın da ikincilik aldı.

Bursa Valiliği, Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Oryantiring Federasyonu ve Safari Doğa Sporları Kulübü tarafından tertiplenen Bursa 4 Days Oryantiring Yarışları’na Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Oryantiring Takımı da katıldı. Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Kazakistan ve Bulgaristan’dan 48 kulübün 480 sporcu ile yer aldığı yarışlar, Uludağ, Ulu Camii Önü, Tophane, Hanlar Bölgesi ve Orhan Gazi Parkı’nda gerçekleştirildi. Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği yarışlarda Nilüfer Belediyesi takımı başarıyla yarıştı. 4 gün süren yarışlarda, Nilüfer Belediyesi’nden 8 sporcu yer aldı.

Nefes kesen yarışlarda Nilüfer Belediyesi takımı farklı kategorilerde derece aldı. Nilüfer Belediyesi takımında yer alan Serkan Levent katıldığı kategorilerde iki birincilik, üç ikincilik, Murat Altın da iki ikincilik, üç üçüncülük alarak en çok ödül alan sporcular arasında yer aldılar. Serkan Levent toplam puanlamada birinci olurken, Murat Altın da ikincilik kürsüsüne çıktı. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sporcuları elde ettikleri başarılarından dolayı kutladı.