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01 Temmuz 2018 Pazar 22:52

Osman Aşkın Bak, Akdeniz Oyunları’nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2018 Akdeniz Oyunları’nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Osman Aşkın Bak, Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2018 Akdeniz Oyunları’nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

İspanya’nın Tarragona kentinde düzenlenen organizasyon, 10. gününde yapılan yarışmalarla sona erdi. 18’inci Akdeniz Oyunları’nda 31 altın, 25 gümüş ve 39 bronz madalya kazanan Türkiye, ülke sıralamasında 3’üncü oldu.

Oyunları 56 altın, 55 gümüş ve 45 bronz olmak üzere toplamda 156 madalyayla bitiren İtalya, ülke sıralamasının zirvesinde yer aldı. İtalya’yı, 122 madalyayla ev sahibi İspanya takip etti.

Akdeniz Oyunları’nda madalya kazanan milli sporcular için bir tebrik mesajı yayımlayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "İspanya’nın Tarragona kentinde düzenlenen 2018 Akdeniz oyunlarında toplamda 31 altın, 25 gümüş ve 39 bronz madalya kazanarak bizleri gururlandıran sporcularımızı kutluyorum. Kazandığı sonuçlar ile Türkiye, madalya sıralamasında üçüncülüğü elde ederek gelecek organizasyonlar için umut veren bir tablo çizdi. Tüm sporcularımıza, onları yetiştiren ailelerine ve bu güzel başarılarda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerinde bulundu.
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