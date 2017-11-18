Osman Aşkın Bak’tan Süleymanoğlu için taziye

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun vefat ile ilgili olarak, taziye mesajı yayınladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun vefat ile ilgili olarak, taziye mesajı yayınladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Olimpiyat şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun ölümü ile ilgili yayınladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türk sporunun efsane isimlerinden, dünyaya adını altın harflerle yazdıran Olimpiyat şampiyonu milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.



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Olimpiyatlar başta olmak üzere ülkemize ilkleri yaşattığı uluslararası organizasyonlarda ay-yıldızımızı göndere çektirerek İstiklal Marşımızı defalarca dünyanın dört bir yanında yankılandıran ve milletimize tarifsiz sevinçler yaşatan milli gururumuz Naim Süleymanoğlu’na Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."