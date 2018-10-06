Osman Özköylü: “Bu kadar tehdit içerisinde işimizi yapmaya çalıştık”

Denizlispor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Denizlispor’da çalıştığı süre ile ilgili olarak, “Bu kadar tehdit içerisinde işimizi yapmaya çalıştık” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında Denizlispor, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor’a 3-0’lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Denizlispor Teknik Direktörü Osman Özköylü, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aldıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını ifade eden Özköylü, “Amacımız farklıydı. Maça iyi başlayamadık. İlk 20 dakika 2-0 geriye düşmek direncimizi düşürdü. İlk yarının son 15 dakikası iyi tepki gösterdik ve pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Bugün ki mağlubiyet bizim açımızdan kötü oldu. Ligin dördüncü olarak geldiğimiz deplasmanda kaybetmek istemiyorduk” şeklinde konuştu.

“Oyuncularla antrenmana çıkmamaları konusunda konuşmak istedim”

Osman Özköylü, futbolcuların hafta içinde antrenmana çıkmamalarının yanlış olduğunu söylediğini aktararak, şu ifadelere yer verdi:

“Hafta içinde yaşananları futbolcular kafasından atamamışlar. Hafta içinde yaptıkları tepkide sonuna kadar haklılar. Antrenmana çıkmamaları gibi bir tepki vermeleri gerektiğini konuştum. Yönetimle konuşmaları gerektiğini söyledim. Oyuncularım bana da tepki gösterdiler. ’Biz böyle tepki vereceğiz hocam siz araya girmeyin’ dediler. Yöneticiler de buna şahit aracı olmaya çalıştım. Oyuncular verilen sözler var. Maalesef şeffaf bir medyamız olmadığı için tamamen yönetimimizin elinde olan bir medyamız olduğu için hiçbir şey doğru yazılmadı. Bir kuruş alacağım olmamasına rağmen medyaya düşen yalan ve sağlıksız açıklamalar bizim üzerimizdeki tepkiyi arttırdı.”

“Bu kadar tehdit içerisinde işimizi yapmaya çalıştık”

Deneyimli çalıştırıcı, Denizlispor’da sağlıklı bir ortam göremediğini ifade ederek, “Yıllarca bu noktaya gelemeyen takım ligin dördüncüsü olmuş benim kuyumu kazıyorlar. Buraya gelen taraftar grubuna benim istifa etmem yönünde baskı yaptırılıyor. Çıkan haber net. Bu takım bu maçı kazansa da kaybetse de hocayla devam edilmeyecek. Bu kadar yürekliyseniz yüzüme söyleyin. Aynı insanlar tesislere adam göndertip arabaları tekmeletiyor. Ben yaptığım işle gurur duyuyorum. Bu kadar problem ve tehdit içinde işimizi yapamaya çalıştık. Bundan sonrası için Denizlispor’da sağlıklı ortamı göremiyorum. Yöneticiler üç maç üst üste kazanmış ligin dördüncüsü olan takımın teknik direktörüne istifa diye bağırttırıyor. Birbirimize dürüst olalım. Bu takım yakaladığı ivmeyi ne zaman yakalamış. Yıllardır düşme potasında oynayan takım bu yıl ligin dördüncüsü olmuş daha büyük hedef koyması gerekiyor, bu çocuklara destek olunması gerekiyor” açıklamasını yaptı.

“İsmi Denizlispor ile geçen teknik direktör tribündeydi”

47 yaşındaki teknik direktör, basında kendisinin yerine geleceği iddia edilen teknik direktörün Ümraniyespor maçını tribünden takip ettiğini açıklayarak, “Bu hafta gördüklerim, yaşadıklarım bu tünelin ucunun karanlık olduğunu gösteriyor. Oyuncularım idmana çıkmadıkları için kadro dışı bırakılmakla tehdit edildi. Benim arkamda şu an hoca arıyorlar. Çok hoş olmayan şeyler var. Ben buraya başarılı olmak için geldim. Bu takımın Süper Lig’e çıkma heyecanını yaşaması için geldim. Bu takımın devre arası transfer tahtası kapanacak. Bu oyuncular bir ay sonra kulübü federasyona verecek. Bu kadar iyi bir oyuncu grubuna bir araya getirmişiz. Denizlispor’un sürekli kaosun içinde olmasında bıkmadınız mı? Senin takımın dördüncü gelmiş buraya sen paralı adamlarına istifa diye bağırtıyorsun. Bu nasıl bir terbiyesizlik. Medyada ismi Denizlispor ile geçen bir teknik direktör bugün maçı izledi. Onun yaptığı da terbiyesizlik. Bu hafta içinde beni 2 takım aradı. Ben bırakıp gitmedim. Bu yakışır mı? Onlar yakışanı yaptılar. Bundan sonrası yönetimin işidir. Benimle çalışmak istemiyorlarsa gelip yüzüme konuşacaklar. Benim bir anlaşmam var, hakkımı arayacağım. Hakkımı arayıp isteyeceğim. ‘Gelip ödeme yapacağız ama Ocak ayına kadar ödeme yapmayacağız’ ne demek. Doğruları söylüyorum. Söylediğim için suçlu oluyorum” değerlendirmesini yaptı.