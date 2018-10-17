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17 Ekim 2018 Çarşamba 15:22

Osmangazili atletlerin madalya sevinci

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları Bölgesel Kros Ligi 1. Kademe Yarışları’nda göz doldurdu.Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) 2018 yılı faaliyet programında yer alan Bölgesel Kros Ligi 1’nci Kademe Yarışları Balıkesir’de...

Osmangazili atletlerin madalya sevinci
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Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları Bölgesel Kros Ligi 1. Kademe Yarışları’nda göz doldurdu.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) 2018 yılı faaliyet programında yer alan Bölgesel Kros Ligi 1’nci Kademe Yarışları Balıkesir’de sona erdi. Türkiye’nin çeşitli kulüplerinden toplam bin 500 sporcunun katıldığı müsabakalar renkli görüntülere sahne oldu. U16 kızlar 1500 metre ve U16 erkekler 2000 metre kategorisinde pistte ter döken Osmangazi Belediyespor’un başarılı atletleri takım olarak birincilik başarısı elde etti. Bunun yanı sıra ferdi müsabakalarda kıyasıya mücadele eden Osmangazili İrem Çakır ve Burak Aksay birinci, Ebrar Bayram ile Samet Bacak ikinci, Ömer Kepek ise üçüncü oldu. Müsabaka sonunda madalya sevinci yaşayan Osmangazili atletler, Kasım ayında Kocaeli’de gerçekleşecek Bölgesel Kros Ligi 2. Kademe Yarışları’na katılmaya hak kazandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’yı en iyi şekilde temsil eden sporcu ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
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