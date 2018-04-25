Osmangazili judocular Karaman yolcusu

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları 2018 yılı faaliyet programında yer alan Okullar Arası Judo Grup Müsabakaları, Atatürk Spor Salonu’nda açılış seremonisinin ardından start aldı. İki gün süren müsabakalara Bursa’nın yanı sıra Türkiye’de faaliyet gösteren birçok kulüpten toplam 200 sporcu katılım sağladı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan müsabakada Hamitler Adnan Türkay Ortaokulu adına tatamiye çıkan Osmangazili judocu Kadriye Çakır, 48 kilogramda birincilik başarısını elde ederken, Bisaş Ortaokulu adına tatamiye çıkan Edanur Şahin +57 kilogramda birinci oldu.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.