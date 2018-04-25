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25 Nisan 2018 Çarşamba 11:12

Osmangazili judocular Karaman yolcusu

Osmangazi Belediyespor Kulübü Judo Akademi sporcuları, Manisa’da düzenlenen Okullar Arası Judo Grup Müsabakaları’nda elde ettikleri derecelerle altın madalyanın sahibi oldu.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları 2018 yılı...

Osmangazili judocular Karaman yolcusu
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Osmangazi Belediyespor Kulübü Judo Akademi sporcuları, Manisa’da düzenlenen Okullar Arası Judo Grup Müsabakaları’nda elde ettikleri derecelerle altın madalyanın sahibi oldu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları 2018 yılı faaliyet programında yer alan Okullar Arası Judo Grup Müsabakaları, Atatürk Spor Salonu’nda açılış seremonisinin ardından start aldı. İki gün süren müsabakalara Bursa’nın yanı sıra Türkiye’de faaliyet gösteren birçok kulüpten toplam 200 sporcu katılım sağladı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan müsabakada Hamitler Adnan Türkay Ortaokulu adına tatamiye çıkan Osmangazili judocu Kadriye Çakır, 48 kilogramda birincilik başarısını elde ederken, Bisaş Ortaokulu adına tatamiye çıkan Edanur Şahin +57 kilogramda birinci oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren Osmangazili sporcular 12 - 13 Mayıs tarihleri arasında Karaman’da düzenlenecek Okullar Arası Judo Final Müsabakaları’nda mücadele etmeye hak kazandı.
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