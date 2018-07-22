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22 Temmuz 2018 Pazar 21:57

Osmanlıspor ayak tenisiyle başladı, taktikle bitirdi

Osmanlıspor önceki gün oynadığı hazırlık maçının ardından bugün yaptığı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Osmanlıspor ayak tenisiyle başladı, taktikle bitirdi
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Osmanlıspor önceki gün oynadığı hazırlık maçının ardından bugün yaptığı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Osmanlıspor yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Bolu Termal Otel’in sahasında günün ilk çalışmasında ayak tenisi oynandı. Gruplar halinde oynanan ve kıyasıya rekabetin yaşandığı ayak tenisinin galibi; Sokol, Raul ve Zafer üçlüsü oldu. Mor-sarılı ekip, ayak tenisinin ardından bireysel şut çalışmasıyla antrenmanı sonlandırdı.

Başkent ekibi akşam yapılan antrenmana ise ısınma koşusuyla başladı. Daha sonra koordinasyona yönelik oyun oynayan mor-sarılılar çeşitli pas organizasyonları denedi. Tam sahada taktik ağırlıklı maç yapan Osmanlıspor, antrenmanı sonlandırdı.

Emektarlar kaleye geçti

Sabah yapılan antrenmanda kaleye geçen mor-sarılı ekibin kaleci antrenörü Hakan Polat, duran top organizasyonunda birbiri ardına yaptığı muhteşem kurtarışlarla teknik ekip ve oyuncuların takdirini topladı. Kaleci antrenörü Hakan Polat’ın ardından yoğun istek üzerine kaleye geçen takımın sempatik malzemecilerinden Sercan Demir ise etkisiz kurtarışlar karşısında neşeli anların yaşanmasına sebep oldu.
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