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02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:19

(Özel haber) Ali Büyükasar: "Tek hedefimiz şampiyonluk"

Sarıyer Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Büyükasar, yeni sezonda tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.TFF 2. Lig’de 2018-2019 sezonunda takımların mücadele edeceği gruplar belli oldu. Sarıyer, yeni sezonda Beyaz Grup’ta mücadele...

(Özel haber) Ali Büyükasar: 'Tek hedefimiz şampiyonluk'
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Sarıyer Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Büyükasar, yeni sezonda tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

TFF 2. Lig’de 2018-2019 sezonunda takımların mücadele edeceği gruplar belli oldu. Sarıyer, yeni sezonda Beyaz Grup’ta mücadele edecek. Kura çekiminin ardından Sarıyer Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Büyükasar, İhlas Haber Ajansı muhabirine kurayı değerlendirdi. Büyükasar, çekilen kuranın tüm kulüpler için hayırlı olmasını temenni ederek, “Sarıyer açısından ele alırsak ligin favorilerinin buluştuğu bir grup oldu. İlk izlenimleri grubun zor olduğu kanısında. Biz iyi olduğumuz sürece bütün maçlar kolay olacaktır. Bu sene de iyi olmak için yeni bir yapılanmaya gittik. Yeni hoca transferimiz oldu. Serdar Hocamıza güveniyoruz. İnşallah güzel bir takım kuruyoruz. Bunun ilk sinyallerini verdik. Bu sene zorlanmadan Sarıyer’i en iyi şekilde temsil edip bir üst lige çıkmak istiyoruz. Tek hedefimiz şampiyonluk” şeklinde konuştu.

"Bundan sonra sahada konuşacağız”

Mavi-beyazlı ekibin yöneticisi, 4 futbolcu ile anlaşma sağladıklarını aktararak, “İlk etapta iç transferde takımın iskeletini koruduk Sözleşmeleri yeniledik. Dış transferde 4 oyuncuyla anlaştık. Transferlerimiz devam edecek. Kampa kadar önümüzdeki 2 hafta içinde takımımızı oluşturmayı planlıyoruz. Ondan sonra da ligin açılmasını bekleyeceğiz. Bütün camialara saygılıyız. Bundan sonra sahada konuşacağız” açıklamasını yaptı.
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