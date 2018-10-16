(Özel haber) Ali Düşmez: 'EURO 2024 için elimizden geleni yaptığımızı düşünüyoruz'

EURO 2024’ün Almanya’ya verilmesini değerlendiren TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, "Dünyanın sonu değil, elimizden geleni yaptığımızı düşünüyoruz. Bu coğrafyada güzel turnuvaların olması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim eksiklerimizi giderip, delikleri kapatmamız gerekiyor. Eksiklerimizi tamamlayarak bu arenada olmamız lazım" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, İHA’ya özel açıklamalarda bulundu. Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekiminin ardından soruları yanıtlayan Düşmez, “Elimizden geldiğince bu güzel oyunu güzelleştirmeye çalışıyoruz. İmkanlar kısıtlı. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. İmkanlar kısıtlı, ihtiyaçlar sonsuz. Çok büyük kazanımlar var ama yetmiyor, imkanları geliştirmek lazım. Bu da futbol ailesinin tümüyle olur. Biz federasyon olarak bu ailenin reisiyiz ama burada pastayı büyütmek herkesin görevi. Türkiye Kupası’nda her gün bir aşama oluyor ama çok daha iyisi olması lazım. Daha iyisi için gayret ediyoruz ve geldiğimiz noktada olumlu tablolar var. Daha iyisini yapmak tüm futbol ailesinin görevi. Kura çekiminde de bahsettim, ilk 3 turda 30 maç naklen yayınlandı. Bugün bütün liglerin temsilcilerinin olması bir kazanım. Ama bardağın eksik tarafını da konuşabiliriz. Bunları yaparak da bardağın tamamını doldurmaya çalışmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Her kararı, kulüpler için alıyoruz”

Türkiye Kupası’nın değişen statüsünün kulüplere artı kattığını sözlerine ekleyen Düşmez, “Ben futbolculuk ve kulüp başkanlığı yaparak şu andaki koltuğumu işgal ediyorum. Bugün bir amatör takım, 2. Lig takımı, en üstteki takımlarla eşleşebiliyor Bu durumun büyük bir dinamizm getirdiğini düşünüyoruz . O şehirlerde, o yörelerde bu iş, durumu kilitliyor. Üst lig kulübüyle, en alttaki bir ekip, şehrin maça kilitlenmesini sağlıyor. Bu güzel oyunun çok daha değerlendiğini görüyoruz. Bir gün bunlar çok daha yerine oturacak. Maddi imkanların gelişmesiyle Türkiye Kupası’nın çok daha iyi yerlere gelmesi gerektiğine inananlardanım” dedi. Türkiye Kupası karşılaşmalarının İddaa programına girmesinin ardından kulüplerin gelirlerinin de artacağını söyleyen Düşmez, “Bu maçların İddaa’ya girmesi, belli görüşmeler sonrasında oldu. Bakanımızın sıcak baktığı bu konu, TFF’nin çabalarıyla gerçekleşti. Biz tüm kulüplere artı ne getiririz diye düşünüyoruz. Hep kulüplerin lehine düşünüyoruz ama cebimizdeki varlıkları göre hareket ediyoruz. Her şeyin de bir limiti var. Bizim gayemiz bunları daha da genişletmek. Yarın yapılacak toplantıda bunlar da görüşülecek. TFF, başta başkan ve tüm yönetim kurulu, yetkiler çerçevesinde kulüplerin lehine kararlar almaya çalışıyor” açıklamasını yaptı.

“Eksiklerimizi gidererek hareket etmeliyiz”

EURO 2024’ün Almanya’ya verilmesi sonrasında Türkiye’nin gelecek için neler yapacağı sorusunu yanıtlayan Ali Düşmez, “İlk toplantımızı yarın yapacağız ve değerlendirme yapacağız. Şahsi fikrim, buradan iddialı gittik, ümidimiz vardı ama böyle tecelli etti. Dünyanın sonu değil, elimizden geleni yaptığımızı düşünüyoruz. Bu coğrafyada güzel turnuvaların olması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim eksiklerimizi giderip, delikleri kapatmamız gerekiyor. Eksiklerimizi tamamlayarak bu arenada olmamız lazım. Futbol dışında birçok spor branşında önemli şampiyonalar düzenliyoruz, finaller düzenliyoruz. Bunları ne kadar güzel yaptığımızı herkes görüyor. Eksiklerimizi tamamlayarak, bu arenada olmalıyız diyorum, bu benim şahsi fikrim” diyerek sözlerini tamamladı.