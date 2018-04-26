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26 Nisan 2018 Perşembe 13:13

(Özel haber) Ata Karataş: “Avrupa Şampiyonası’ndan 3 ile 5 arası madalya bekliyoruz”

Türkiye Güreş Federasyonu Koordinatörü Ata Karataş, güreşin elde ettiği başarılarla Türk sporuna damga vurduğunu belirtti. Karataş ayrıca Rusya’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda takımdan 3 ile 5 arası madalya beklediğini söyledi.

(Özel haber) Ata Karataş: 'Avrupa Şampiyonası'ndan 3 ile 5 arası madalya bekliyoruz”
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Türkiye Güreş Federasyonu Koordinatörü Ata Karataş, güreşin elde ettiği başarılarla Türk sporuna damga vurduğunu belirtti. Karataş ayrıca Rusya’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda takımdan 3 ile 5 arası madalya beklediğini söyledi.

Türkiye Güreş Federasyonu Koordinatörü Ata Karataş, Rusya’nın özerk bölgesi Dağıstan’da 30 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası öncesinde İHA’ya açıklamalarda bulundu. Yeni kuralların 2018 yılının Ocak ayından itibaren başladığını hatırlatan Karataş, “Güreş ve tartı 2 güne çıktı. Grekoromen güreşte parter kuralı geldi. İyi oldan kötü olanda var. Hangi ülke adaptasyon sağlarsa daha başarılı olacak. Bu şampiyonada bizim alacağımız netice ile 2019 yılında Olimpiyat kotasının olduğu dünya şampiyonasına gösterge olacak. 2015 ve 2016 dünya ve Avrupa şampiyonalarında elde edilen dereceler Türk güreşi adına güzel neticeler elde edildi. Bu Güreş Federasyonu’nun master planında da yer alıyor. Şu anda Türk güreşi sporun lokomotifi konumunda bulunuyor. Bunu Rio Olimpiyatları’nda alınan 8 madalyanın 5’ini Türk güreşi elde etti. Ondan önceki Dünya Şampiyonası’nda Selçuk, Taha ve Rıza oldu. Türk güreşi Türkiye’de spora damgasını vurdu” diye konuştu.

“3 ile 5 arası madalya bekliyoruz”

Şampiyonadan beklentilerini de açıklayan Ata Karataş, “Rıza 7 kez dünya şampiyonu oldu. Burada da olursa Hamza Yerlikaya ile birlikte 8-8 olacak. Taha’nın serbest stilde 5 Avrupa şampiyonluğu var. 6. kez inşallah olur. Soner olursa 3, Yasemin Adar da olursa 3. kez Avrupa şampiyonu olacak. Yeni kurala adaptasyon çalışmalarını 3 kamptır yapıyoruz. Bu 4. ve son kampımız. 3 ile 5 arası madalya bekliyoruz. En az 1 altın bekliyoruz” şeklinde konuştu.
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