(Özel Haber) Bünyamin Gültekin: “Hedefimiz kupada finale gitmek”

Ümraniyespor Yönetim Kurulu Üyesi Bünyamin Gültekin, Ziraat Türkiye Kupası’nı önemsediklerini ve bu turnuvada finale kadar yükselmek istediklerini söyledi.

Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Anagold 24Erzincanspor ile eşleşti. Bu eşleşme sonrası İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Yönetim Kurulu Üyesi Bünyamin Gültekin, “Öncelikle Türkiye Kupası tüm takımlara hayırlı olsun. Uzun yıllardır kupada deplasmanlar çekiyorduk. Bu sefer sahamızda oynayacağız. İnşallah hayırlı olur. Sahamızda oynayacağımız için bir avantajımız var tabii. Her iki takıma da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz final”

Kupada final hedefiyle yola çıktıklarını aktaran Gültekin, “Biz Türkiye Kupası’nı önemsiyoruz. Bu doğrultuda da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Futbolda her an her şeyle karşılaşabiliyorsunuz. Ama bu turu geçersek önümüzdeki turlar için hedefimiz finale kadar gitmek. Tabii ilerleyen turlarda rakibimiz güçlü oluyor. Biz de ona göre çalışmalarımızı yapacağız. Ama dediğim gibi hedefimiz Ziraat Türkiye Kupası’nda finale kadar gitmek” diye konuştu.