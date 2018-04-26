(Özel haber) Cenk İldem: “Rusya’ya eksik olan altını almak için gideceğim”

Grekoromen stilde mücadele eden milli güreşçi Cenk İldem, Rusya’da gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası’na eksik olan altın madalyayı almak için gideceğini söyledi.

Rusya’nın özerk bölgesi Dağıstan’da 30 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası’nda mücadele edecek, grekoromen sporcusu milli güreşçi Cenk İldem İHA’ya açıklamalarda bulundu. Güreşe getirilen kuralları sevdiğini söyleyen Cenk İldem, “Bu kuralda çok madalya aldım. Güzel adaptasyon sağlayacağız. Gerçekten güzel bir takım oluşturduk. Kişisel kariyerimde 6 tane Avrupa madalyam var. 1 gümüş, 5 bronz madalyam var. Burada eksik olan altın madalya almaya gideceğim. Olimpiyatlardan sonra yorgunluk vardı. Güzel dinlendik. 2018’e güzel bir başlangıç yaptık. Ben artık kariyerimin sonlarına yaklaştım. Ne kadar çok madalya alırsam o kadar iyidir. İnşallah özlem duyduğum o altın madalyayı burada alırım” diye konuştu.

“Yeni kurallara göre sabah tartılmak dezavantaj”

Rakiplerini çok takip etme şanslarının olmadığını belirten İldem, “İran’da bir turnuvaya katıldı. Rakiplerin hepsi gelmiyor. Sosyal medyadan takip etmeye çalışıyorsun. Turnuvalar günü gününe tutmuyor. O gün psikolojisi iyi olan yapıyor. Yeni kurallara göre sabah tartılıyoruz, 2-3 saat sonra maça çıkıyoruz. Bu da sporcu için dezavantaj. Eğer kiloyu güzel ayarlayamazsan o sabah yapacağın antrenman maça yorgun çıkartıyor. O yüzden ben dikkat ediyorum. İyi durumdayız. İnşallah sonuç iyi oluyor" şeklinde konuştu.

“Bu milli bir dava”

Geçen sene takım arkadaşlarını Dünya Şampiyonası’na çalıştırdığını hatırlatan başarılı güreşçi, “Bu milli bir dava. Biz burada rakip gözetmeksizin takıma girmiş sporcuya destek oluyoruz. Arkadaşlarımız da bu Avrupa Şampiyonası’na bizi iyi hazırladılar. Başarı alınacaksa bu bütün takımın başarısı olur. Allah razı olsun hepsinden. Başarının mimarı takım çalışması ile oluyor” dedi.