(Özel haber) Güreş Milli Takımı Antrenörü Salih Bora:

Rusya’nın özerk bölgesi Dağıstan’da düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’na hazırlanan Güreş Milli Takımı kamp çalışmalarını sürdürüyor. Antrenör Salih Bora, hedeflerinin şampiyonadan madalyalarla dönmek olduğunu açıkladı.

30 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Güreş Milli Takımı, kamp çalışmalarına Sarıyer’de bulunan kamp merkezinde devam ediyor. Antrenör Salih Bora, İHA’ya yaptığı açıklamada kampın çok olumlu devam ettiğini belirterek, “Avrupa Şampiyonası’na hazırlık anlamında 4. kampımız. Kuralların ve sıkletlerin değişmesi nedeniyle belirsizlik ortamı vardı. En iyi şekilde hazırlandık. Takımımızda ilk defa büyükler kategorisinde güreşecek 4 sporcumuz var. Diğerleri daha önce Avrupa ve Dünya Şampiyonası’nda güreşen sporcularımız. İyi çalıştığımıza ve başarılı olacağımıza inanıyoruz. Altın madalyalar kazanacağımızı düşünüyorum” dedi.

“Olimpiyat Kotası’nı geçmek istiyoruz”

Kota mücadelelerinin bu turnuvanın ardından başlayacağını sözlerine ekleyen Bora, “Kota mücadeleleri 2019’da başlayacak. Her sene yapılan Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyoruz. Hedef 2020 Olimpiyatları. Bizim için önemli bir turnuva. 2019’daki Dünya Şampiyonası ve sonrasındaki turnuvalarda Olimpiyat Kotası’nı geçmek istiyoruz. Bu şampiyonalar, Olimpiyatlar’dan önceki ciddi bir turnuva” diye konuştu.

Kampta antrenman için yabancı sporcuların olduğunu söyleyen tecrübeli antrenör, “Bir Rumen bir de Bulgar sporcu var kampımızda. Rıza’yla antrenman yapmak için buradalar. Hem antrenman yapıyorlar hem de kendi ülkelerini temsil etmek için çalışıyorlar. Bütün sporcularımızdan başarı bekliyoruz. Bizim takımımız iyi bir takım. Avrupa’da da dereceye girebilecek bir ekibiz. Hem ferdi, hem de takım olarak başarı bekliyoruz takımımızdan. Sakatlık problemimiz ve kilo problemimiz yok. Takımda her şey normal” diyerek sözlerini tamamladı.