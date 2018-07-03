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03 Temmuz 2018 Salı 12:04

(Özel haber) Nursal Bilgin: "Galatasaray’dan gelen teklif yok"

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, adı sıkça Galatasaray ile anılan Mısırlı futbolcuları Trezeguet için sarı-kırmızılı kulüpten herhangi bir teklifin gelmediğini söyledi.Transfer döneminin açılmasıyla ismi sık sık Galatasaray’la...

(Özel haber) Nursal Bilgin: 'Galatasaray'dan gelen teklif yok'
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Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, adı sıkça Galatasaray ile anılan Mısırlı futbolcuları Trezeguet için sarı-kırmızılı kulüpten herhangi bir teklifin gelmediğini söyledi.

Transfer döneminin açılmasıyla ismi sık sık Galatasaray’la anılmaya başlayan Mısırlı futbolcu Trezeguet ile ilgili Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin’den açıklama geldi. İhlas Haber Ajansı muhabirine konuyu değerlendiren Bilgin, “Trezeguet bizim oyuncumuz. Galatasaray’dan gelen hiçbir teklif yok. Bugün antrenmana katılmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Bilgin, aynı zamanda Mısırlı oyuncunun serbest kalma bedelinin de 5.9 milyon Euro olduğunu hatırlattı.
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