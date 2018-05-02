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02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:10

(Özel Haber) Okulun arka bahçesinden şampiyonluğa

Diyarbakırlı görme engelli lise öğrencisi Serap Demirkapu, okulunun arka bahçesinde hazırlandığı atletizm müsabakalarında cirit atmada Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.Türkiye Görme Engelliler Federasyonu’nun 17-19...

(Özel Haber) Okulun arka bahçesinden şampiyonluğa
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Diyarbakırlı görme engelli lise öğrencisi Serap Demirkapu, okulunun arka bahçesinde hazırlandığı atletizm müsabakalarında cirit atmada Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu’nun 17-19 Nisan tarihleri arasında Bursa’da düzenlediği atletizm şampiyonasına okulunun arkasındaki küçük bir bahçede hazırlanan Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Serap Demirkapı, B3 grubunda yapılan müsabakalarda rakiplerini geride bırakarak cirit atmada Türkiye Şampiyonu oldu. 2017 yılında da Almanya’nın Berlin kentinde düzenlenen Dünya Atletizm Grand Prix müsabakalarında dünya ikincisi olan Demirkapu’nun amacı milli takım forması giyerek dünya şampiyonu olmak.

“Ciritimiz yoktu çubuklarla çalışıyorduk”

Beden Eğitimi Öğretmeni Remzi Atlı ile ilk çalışmaya başladıklarında ciritlerinin olmadığını ve çubuklarla çalıştıklarını ifade eden Demirkapu, “Sonra bugünlere geldim. Hedefim milli takıma girmek, adımı dünya şampiyonasına yazdırmak ve 2020 olimpiyatlarında birinci olmak. Ders aralarında okulun arka bahçesinde zor şartlar altında çalıştım. Daha iyi imkanlar sağlanırsa dünya şampiyonu da olabilirim. Benim gibi görme engeli olan arkadaşlarıma söyleyebileceğim tek şey kendilerine her zaman güvenleri olsun. Bundan daha önemlisi ailelerinin, öğretmenlerinin, etrafındaki arkadaşlarının onlara vereceği destek olmalı. Ben hem ailemden hem arkadaşlarımdan hem de özellikle Remzi hocamdan çok destek gördüm” dedi.
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