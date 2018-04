(Özel haber) Remzi Öztürk: 'Avrupa Şampiyonası'nda zirveyi hedefliyoruz'

Grekoromen Milli Takımı Antrenörü Remzi Öztürk, Rusya’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’nda zirveyi hedeflediklerini söyledi.

Rusya’nın özerk bölgesi Dağıstan’da 30 Nisan-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Grekoromen Milli Takımı’nda Antrenör Remzi Öztürk, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Avrupa Şampiyonası için dört kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Öztürk, “Bu son kampımız. Takımımızın genel durumu iyi. Söylediğiniz gibi sistem değişti. Tartı sabah yapılacak. Bu yeni bir uygulama. Eskiden ilk zamanlarda vardı. Şimdi yeni başlıyor. Kilo problemi olanlar handikap yaşayacaklar. Biz kilolarımız vaktinde ayarlayıp sabah antrenmanlarımızı erkenden yapıp sabah erkenden uyanıp koşularımızı yaptık. Sabah erken yapılan tartı ve müsabaka için adapte olmak için bunları yaptık. Sona geldik. Provalarımızı yaptık artık dinlenmeye geçtik. Cuma akşam yola çıkıyoruz. 30 Nisan’da başlayan maçlarımız 2 Mayıs’ta bitecek. Artık her sıklet 2 gün güreşecek. Bu bizi çok fazla etkilemeyecek. Şartlar herkes için aynı olduktan sonra kim daha iyi hazırlanıyorsa kim daha iyiyse kazanacak. Şu an için bir sakatlığımız yok. Geçen haftaya kadar günde iki antrenmanla hazırlandık” şeklinde konuştu.

"U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda hedefimiz takım şampiyonluğu”

Deneyimli antrenör, Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan A takım sporcularıyla birlikte U23 Avrupa Güreş Şampiyonası için U23 takımındaki güreşçileri de çalıştırdıklarını aktararak, “A takımın yanında U23’de bizle beraber antrenman yapıyor. Onların da Haziran’ın ikinci haftasında İstanbul’da Avrupa Şampiyonası yapılacak. Dolayısıyla biz A takımla Avrupa Şampiyonası’na hazırlanırken, beraberinde de U23 Avrupa Şampiyonası’na hazırlandık. Onların da büyükler Avrupa Şampiyonası’ndan döndükten sonra son periyot kampları başlayacak. Biz U23’te ev sahibi olacağımız için takım şampiyonluğunu hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Avrupa Şampiyonası’nda zirveyi hedefliyoruz”

Remzi Öztürk, ilk 3’ün her zaman hedefleri arasında yer aldığını fakat bu kez zirvede olmak istediklerini söyleyerek, “Avrupa Şampiyonası’ndan da altınlarla döneceğiz. Takım olarak hedefimiz her zaman ilk 3 ama zirveyi hedefliyoruz. Güreşten beklenti çok yüksek her ne kadar maddi ya da medyatik olarak çok karşılığını görmesek de güreşten idarecilerin beklentisi yüksek. Gereğini yapıyoruz. Biz milletimizin dualarını bekliyoruz. Üstümüze düşeni yaptığımızı düşünüyorum. En iyisini yapmaya gayret ettiğimizi düşünüyorum. Fatih’in İstanbul’u fethederken, çağın gereğini yaptığı gibi hem de dua ordularından duasını aldığı gibi. Bu bir spor ama inanın Avrupa ve Dünya şampiyonalarında işin arka planında milletlerin bayraklarının ciddi bir yarışı tabiri caizse ‘Silahsız Savaş’ rekabeti var. Dolayısıyla siz eğer işin gereğini yapmazsanız geride kalırsınız. İşin gereğini yapmaya çalışıyoruz herkesten de destek bekliyoruz” diye konuştu.

"Bizim çocuklarımız bu stresi kaldırabilecek seviyede”

Müsabakaların iki günde yapılması ile ilgili konuşan Öztürk, sporcularının bundan olumsuz etkilenmeyeceğini anlatarak, “Şartlar herkes için eşit. Eğer bir zorluk varsa herkes için var. İlk gün elemeler yapılıyor ilk gün sonunda finalistler belli oluyor. Ve repesaj yapacaklar ikinci gün final ve repesaj yapacaklar kalıyor. İkinci gün heyecan yaşayacaklar madalya iddiasında olanlar. Madalya seviyesine gelen sporcu stresle baş edebilecek bir sporcudur. Bizim işimizin tabiatında stres mücadele güçlüklerle baş etmek var. Bunu yapamayan madalya alamıyor. Bunu becerebilen de zaten madalyasını alıyor. Bizim çocuklarımız bu stresi kaldırabilecek çapta arkadaşlar. O yüzden bu konuda endişemiz yok” açıklamasını yaptı.

Akif Canbaş: "Madalyaları toplamaya hazırız”

Grekoromen Milli Takımı Antrenörü Akif Canbaş ise, yaptıkları çalışmaların olumlu geçtiğini aktararak, “Biraz fazla çalıştık. Son günlerde dinlenmek de çok önemli. Yarın ve Pazartesi günü antrenmanımızı yapacağız. Sonra tartı antrenmanımızı da yapıp maça hazır bir şekilde çıkacağız. Çalışmalar olumlu geçti. Son kamp baya verimli geçti. Turnuvalarımız daha nceki kamplarda çeşitkli turnuvlarda sporcularımız görem şansımız oldu. Bundan 3 ay önce ne durumdayız şimdi ne durumdayız biliyoruz. O açıdan bir sıkıntımız yok. Takımda hiçbir sporcumuzun ciddi rahatsızlığı yok. Avrupa Şampiyonası’nda madalyaları toplamaya hazırız” değerlendirmesini yaptı.