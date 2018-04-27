(Özel haber) Sadık Söztutan: 'Devam kararı hukuki ve sportif anlamda tutarsızlıktır'

Türkiye Gazetesi Spor Yazarı Sadık Söztutan, Beşiktaş’ın olaylı derbiye devam etmeme kararının doğru olduğunu ifade ederek, federasyon tarafından karşılaşmanın devam etmesi yönündeki kararın da hukuki ve sportif anlamda tutarsızlık olduğunu söyledi.

Türkiye Gazetesi Spor Yazarı Sadık Söztutan, Beşiktaş’ın olaylı derbiye devam etmeme kararının doğru olduğunu ifade ederek, federasyon tarafından karşılaşmanın devam etmesi yönündeki kararın da hukuki ve sportif anlamda tutarsızlık olduğunu söyledi.

Türkiye Gazetesi Spor Yazarı Sadık Söztutan, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan ve tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından maçın devam etmesi yönündeki kararı ve Beşiktaş Kulübü’nün maça çıkmayacağını İhlas Haber Ajansı muhabirine yorumladı. Söztutan, kupadaki olaylı derbinin devam etmesiyle ilgili verilen kararın yanlış olduğunu ifade ederek, “40 yıldır bu işin içindeyim. Türkiye’de futbolla ilgili son derece umutsuzum. Hiçbir zaman futbol terörüne hak ettiği ciddiyet verilmedi. Hiçbir zaman kalıcı çözümler üretilmedi. Kimi gönülden kimi göbekten bağlılık sebebiyle Türkiye’nin en ciddi meselesi hakkında hiçbir zaman kalıcı tedbir alınmadı. Onun için bu olaylar olduğu zamanda da yazdım. Alınan kararı iki kelimeyle ifade ediyorum: Yüz karası. Kimin başı yarılmış önemi yok. Maçı tersine alın Aykut Kocaman yerde sürünsün, Alper Potuk korner atamasın. Fark etmiyor. Burada ceza yok. Böyle bir tutarsızlık olabilir mi? Siz emniyet olarak içeriye 35 tane şüpheli alıyorsunuz. İçlerinde çakmağı atan da var. Bütün bunlar varken, maçta bir şey yok diyorsunuz kaldığı yerden devam ettiriyorsunuz. Hukuki ve sportif anlamda tutarsızlıktır. Kulüpler ve şahsiyetlerle alakası yok. Burada ciddiyetsizlik var. Mavi boncuk var, kimseyi kızdırmama çabası var. Böyle bir şey olamaz. Bu çok geniş bir konu ama dediğim gibi çok umutsuzum ve bıktım. Cezanın olmadığı yerde suç devam eder. Dünyada örneklerini gördük, herkes İngiltere’den bahseder. İngiltere örneğini herkes verir. Kendi ülkesini cezalandırdı ve Avrupa kupalarından men etti ve bugünkü duruma geldiler” şeklinde konuştu.

"Ceza vermezseniz olayları önleyemezsiniz”

Bu tür durumlarda cezai işlem yapılmamasından dolayı olayların süreceğini söyleyen Sadık Söztutan, “Sahaya giren adamları emniyet karakola götürdüğünde başkanlar gidip karakoldan aldı. Eski ismiyle İnönü Stadı’ndan cenaze çıkardık. Mühendisi öldürdüler bir şey yapmadık. Biz Ali Sami Yen’deki sulu derbiyi tatil edebilseydik. Belki bunlar olmazdı. Hep idare ettik hep idare ettik ve halının altına süpürdük. Bunlar devam edecek. Gelenler değişmiyor. Bunu aşamıyoruz. Münih’te kırmızı ışıkta duran Türk Samsun’da, İstanbul’da neden durmuyor. Çünkü ceza yok adam bir şekilde atlatıp gidiyor. Ceza vermezseniz olayları önleyemezsiniz” açıklamasını yaptı.

"Beşiktaş’ın maça çıkmama kararı doğru"

Söztutan, siyah-beyazlıların aldığı karşılaşmaya çıkmama kararının doğru olduğunu belirterek, “Beşiktaş’ın çıkmaması son derece doğru bir karar. Bir futbol maçını hakem olaylar sebebiyle tatil etmişse o maç oynanmaz adamı kandırmasınlar. Maçı hakem tatil etmiş, federasyon uyanıklık yaptı. Bir futbol maçı olaylar sebebiyle tekrar edilir. Sahanın çimleri kaygan olur, yağmur yağmıştır, tabiat şartları maçı oynanmaz hale getirmiştir, bu maç tekrar edilir. Ama burada sen terör sebebiyle maçı tatil ediyorsun. Cezayı saha dışı faktörler diye veriyorsun. O bakımdan Beşiktaş’ın çıkmaması doğrudur. Vodafone Park’ta aynı şeyler olsaydı Fenerbahçe’nin de çıkmaması doğru olurdu. Dinleyenler diyecek ki takım tutuyor. Bu takım meselesi değil memleket meselesi. Sen Afrin’de şehit veriyorsun ama tribündeki 3-5 serseriye boyun eğiyorsun. Uluslararası arenada memleketini korumak için mücadele veriyorsun, gelip burada statlarda 3-5 serseriye teslim oluyorsun. Böyle bir şey olamaz. Buradan toplu cenazeler çıktığı zaman mı aklımız başımıza gelecek. Bu işin çözümü nedir bilemiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Sadık Söztutan, Beşiktaş Kulübü’nün aldığı maça çıkmama kararıyla bir takım yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını ifade ederek, ceza konusundaki bu tutum devam ettiği sürece futbol terörü konusunda çözüm bulunamayacağını söyledi.