(Özel haber) Samuel Eduok: “Avrupa’ya gidebileceğimize inanıyorum”

Kasımpaşa’nın başarılı futbolcusu Samuel Eduok, yeni teknik direktörleri Mustafa Denizli’nin takımı iyi anlamda etkilediğini ifade ederek, Avrupa’ya gidebileceklerine de inandığını söyledi.

Kasımpaşa’nın Nijeryalı futbolcusu Samuel Eduok, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşılaşacakları Akhisarspor mücadelesi hazırlıklarının iyi gittiğini söyleyen 24 yaşındaki futbolcu, “İyi hazırlanıyoruz. Bazı oyuncularımız milli takıma gitti. Milli takıma gitmeyen oyuncularımızla antrenmanlarda iyi çalışıp, kendimizi hazırlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Mustafa Denizli takımı iyi etkiledi”

Eduok, Kemal Özdeş’ten boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Denizli’nin getirilmesinin kendilerine olumlu katkı yaptığını aktararak, “Teknik direktör değişikliğinin bizi iyi etkilediğini düşünüyorum. Şu anda yeni hocamızla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Farklı bir hoca. Onunla ilk maçımızı da kazandık. Biz her zamanki gibi maçları kazanmak için iyi hazırlanmaya devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.

“Bu sezon 7 golün üstüne çıkmak istiyorum”

Ligde 4 gol, 1 asisti bulunan Nijeryalı futbolcu, bu sezonki hedefinin 7 golün üzerine çıkmak olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“Geçen sezondan daha fazla gol atma hedefim var. Geçen sezon 7 gol attım. Bu sezon 7 golün üstüne çıkmak istiyorum çünkü bu kendime olan bir meydan okumam. Kendimi geliştirmem açısından geçen seneden daha iyi bir iş çıkartmak istiyorum.”

“Avrupa’ya gidebileceğimize inanıyorum”

24 yaşındaki futbolcu, yeni teknik direktör Mustafa Denizli’nin koyduğu Avrupa hedefine ulaşabileceklerine inandığının altını çizerek, “Avrupa’ya gidebileceğimize inanıyorum. İyi oyuncularımız var. Ligde de gittiğimiz yolu takip ederseniz şu anda iyi bir pozisyondayız. Bu şekilde devam edersek sahip olduğumuz oyuncularla bunu başarabiliriz. Kasımpaşa, Türkiye’nin en iyi takımlarından bir tanesi. Biz de sene sonunda Avrupa hedefine ulaşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hakemlerin performansı geçen seneden daha iyi”

Spor Toto Süper Lig’de bu yıl uygulamaya konulan VAR uygulamasının hakemlerin formunun yükselttiğini vurgulayan Eduok, “Hakemlerin performansını iyi buluyorum. Geçen seneden daha iyi performans gösteriyorlar. Özellikle VAR uygulamasıyla birlikte yapılan yanlışlar incelendikten sonra doğruya çevrilebiliyor. Çünkü bazı pozisyonlarda yan hakem gol olsa bile bayrağı kaldırmış oluyor. Fakat onu izledikten sonra kararı düzeltebiliyorlar. Bizim Alanyaspor maçında da başımıza geldi. Mbaye golü attıktan sonra yardımcı hakem bayrağı kaldırdı. Fakat VAR pozisyonu izledikten sonra gol olduğuna karar verdiler. Böylece bir yanlış da düzeltilmiş oldu. O yüzden hem VAR sistemi hem de hakemlerin bundan yararlanması yaptıkları hatayı en aza indiriyor. Yaptıkları hatayı düzeltmeye fırsat veriyor. Bu yüzden bunun iyi bir sistem olduğunu düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.

“VAR sisteminin hakemleri tembelleştirdiğini düşünmüyorum”

VAR sisteminin hakemlere yardımcı olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, “VAR sisteminin hakemleri tembelleştirdiğini düşünmüyorum. Fakat hakemler de insan. Onlar da hatalar yapabiliyorlar. İngiltere Ligi’nde VAR kullanılmıyor ve gördüğünüz gibi birçok hata meydana geliyor. Ofsayttan veya kural dışı atılan goller gibi. Burada kullanılan sistem sayesinde bu sistem hakemleri daha iyi seviyeye getiriyor. Mesela ben bir gol attığımda gol ofsaytsa ve geçerlilik kazanırsa diğer takım kendini kötü hissedecektir onlar için bir haksızlık meydana gelecektir. Fakat bunun izlenmesi ve hatadan geri dönülmesi bence herkes için iyi. Bu sistem hakemleri daha iyi hale getiriyor. Herhangi bir haksızlık olmuyor ve bahane üretme de olmuyor. Sistem hakemlere yardımcı oluyor” diye konuştu.

“Diagne çok iyi bir forvet”

Bu sezon 8 gol sayısına ulaşan takım arkadaşı Mbaye Diagne’nin kendilerine çok katkı sağladığını söyleyerek, “Diagne iyi bir forvet. Bize önemli puanlar kazandıran önemli goller attı. Biz takım halinde mücadele ediyoruz. Golü kimin attığı çok önemli değil. Golü onun veya başkası atması. Takım halinde Diagne’ye yardımcı olmaya çalışıyoruz. O da attığı gollerle takımın puan almasına yardımcı oluyor. Dediğim gibi hep birlikte kaybedip hep birlikte kazanıyoruz ama onun ulaştığı gol sayısı çok önemli. Takıma fazlasıyla yardım ediyor” ifadelerini kullandı.