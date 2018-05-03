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03 Mayıs 2018 Perşembe 09:57

(Özel haber) Seda Aslanyürek: “Kim sahada güçlü kalırsa kupayı o alacaktır”

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’nın başarılı oyuncusu Seda Aslanyürek, CEV Şampiyonlar Ligi Final Four’da kim güçlü şekilde sahada kalırsa onun kupayı alacağını söyledi.Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 5-6 Mayıs tarihlerinde...

(Özel haber) Seda Aslanyürek: 'Kim sahada güçlü kalırsa kupayı o alacaktır”
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Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’nın başarılı oyuncusu Seda Aslanyürek, CEV Şampiyonlar Ligi Final Four’da kim güçlü şekilde sahada kalırsa onun kupayı alacağını söyledi.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 5-6 Mayıs tarihlerinde Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenecek CEV Şampiyonlar Ligi Final Four’da Alba Blaj ile mücadele edecek. Final-Four öncesinde yapılan medya gününde sarı-kırmızılıların deneyimli oyuncusu Seda Aslanyürek, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Uzun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Aslanyürek, “Sezonun bitiminden 3 gibi bir çalışma dönemimiz oldu. Artık sona yaklaştık. İnşallah hafta sonu iki Türk takımı olarak voleybol şöleni izletiriz. İnşallah finale kalırız. Kim daha iyi, güçlü bir şekilde sahada kalırsa kupayı alacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlarımla beraber varımızı yoğumuzu ortaya koyup, en iyi performansımızı sergileyeceğiz. Hedef öncelikle ilk maçımızı kazanmak” diye konuştu.
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