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03 Mayıs 2018 Perşembe 09:57

(Özel haber) Sinead Jack: “Antrenmanda çalıştıklarımızı uygularsak yüzde yüz kupayı alırız”

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’nın başarılı oyuncusu Sinead Jack, antrenmanda çalıştıklarını sahaya yansıttıkları takdirde kupayı almak için yüzde yüz şansları olduğunu söyledi.Galatasaray Bayan Voleybol Takımı, 5-6 Mayıs tarihlerinde...

(Özel haber) Sinead Jack: 'Antrenmanda çalıştıklarımızı uygularsak yüzde yüz kupayı alırız”
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Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’nın başarılı oyuncusu Sinead Jack, antrenmanda çalıştıklarını sahaya yansıttıkları takdirde kupayı almak için yüzde yüz şansları olduğunu söyledi.

Galatasaray Bayan Voleybol Takımı, 5-6 Mayıs tarihlerinde Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenecek CEV Şampiyonlar Ligi Final Four’da Alba Blaj ile mücadele edecek. Final-Four öncesinde yapılan medya gününde sarı-kırmızılıların yıldızı oyuncularından Sinead Jack, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Şu an takım olarak şampiyonluğa inandıklarını söyleyen Jack, "Final-Four’da başarılı olacağımızı düşünüyorum. Bunun için çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Antrenmanda çalıştıklarımızı sahaya yansıtabilirsek, kupayı almak için yüzde yüz şansımız var. Diğer Türk takımı olan VakıfBank da güçlü bir takım. Özellikle savunmada ve blokda önemli oyuncuları var. Kolay olmayacak ama biz sahada en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.
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