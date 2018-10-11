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11 Ekim 2018 Perşembe 10:41

(Özel haber) Ümit Karan: “Balkanlarda hep iyi futbolcular çıktı”

Shkupi Teknik Direktörü Ümit Karan, “Balkan bölgelerinde hep iyi futbolcular çıktı” dedi.

(Özel haber) Ümit Karan: 'Balkanlarda hep iyi futbolcular çıktı”
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Shkupi Teknik Direktörü Ümit Karan, “Balkan bölgelerinde hep iyi futbolcular çıktı” dedi.

Geçtiğimiz hafta Makedonya ekibi Shkupi’nin Teknik Direktörü olan eski milli oyuncu Ümit Karan İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Geldiğinde takımın durumunun iyi gözükmediğini belirten Karan, “Şimdi milli takım arası var, bunu iyi değerlendirip üst sıralara çıkmamız gerek. Geçen sene bu takım Avrupa kupalarında oynadı. Maalesef şu an alt sıralarda ama iyi bir çalışmayla iyi bir süreçle inşallah bir dahaki maçta galip getirip üst sıralara çıkmak istiyoruz” diye konuştu.

“Balkanlarda hep iyi futbolcular çıktı”

Balkan bölgelerinde hep iyi futbolcular çıktığını anlatan Ümit Karan, ”Şu an benim takımdaki 10 tane oyuncu 18 yaşında. Buradan hakikatten iyi oyuncular yetiştirip hem Türkiye pazarına hem Avrupa pazarına satmak istiyoruz. Dediğim gibi şu an iki takımda 10 tane 18 yaşında oyuncu var. Bir futbol akademisi kurmayı düşünüyoruz. İnşallah o hedefimize de zamanla ulaşacağımızı düşünüyorum ama tabi bunlar hepsi zaman içinde olacak şeyler. Biraz da skor endeksli futbol takım iyi gitmezse altyapıda da iyi işler olmaz” ifadelerini kullandı.

“Burada futbol biraz daha yavaş”

Makedonya’da futbolun biraz daha yavaş olduğunu dile getiren Karan, “Makedonya’da futbolu biraz daha hızlandırmamız lazım. Fiziksel güçleri çok düşük oyuncular var. Temel antrenmanları yok aslında. Altyapı dediğimiz olay burada çok az oyuncuda var. Arnavut ve Makedonların Avrupa’da yetişen genç oyuncuları var. Onların altyapısı iyi ama burada yetişen oyuncularla aynı Türkiye’de yaşadığımız problemleri yaşıyoruz. Ana temel hareketleri yok yani onlara bizim bunları öğretmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.
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