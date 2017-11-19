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19 Kasım 2017 Pazar 15:41

(Özel haber) Valerios Leonidis: "Dünya için büyük kayıp"

Cep Herkülü lakaplı eski milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun cenazesine katılan Yunan rakibi Valerios Leonidis, Edirnekapı Mezarlığı’nda yaptığı açıklamada, "Dünya için büyük bir kayıp" dedi.

(Özel haber) Valerios Leonidis: 'Dünya için büyük kayıp'
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Cep Herkülü lakaplı eski milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun cenazesine katılan Yunan rakibi Valerios Leonidis, Edirnekapı Mezarlığı’nda yaptığı açıklamada, "Dünya için büyük bir kayıp" dedi.

Eski milli halterci Naim Süleymanoğlu için Fatih Camii’nde cenaze törenine katılan ardından da Edirnekapı Mezarlığı’na giderek dostuna son görevini yapan Yunan sporcu Valerios, çok üzgün olduğunu söyledi. Valerios, İHA’ya yaptığı açıklamada, "Oldukça büyük bir kayıp. Sadece benim için değil ben arkadaşıyım. Sadece Türk halkı için de değil. Dünya için büyük kayıp, dünya sporu için büyük kayıp, sporda efsaneydi. Her zaman kalbimizde olacak" diye konuştu.

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