Özel maç: Türkiye: 0 - Bosna Hersek: 0 (Maç devam ediyor)
Özel maçta A Milli Takımı, Rize’de Bosna Hersek ile karşılaşıyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.
Özel maçta A Milli Takımı, Rize’de Bosna Hersek ile karşılaşıyor. Mücadelede 20 dakika geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.
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