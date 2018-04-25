SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 17:41

Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası başladı

Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası, Beylikdüzü Spor Kompleksi’nde yapılan açılış töreni start aldı. Yarışlar yarın sona erecek.

Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası, Beylikdüzü Spor Kompleksi’nde yapılan açılış töreni start aldı. Yarışlar yarın sona erecek.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun organize ettiği yüzme şampiyonası Beylikdüzü Spor Kompleksi’nde başladı. Şampiyonada 81 ilden 86 kulübü temsilen 111 (Down Sendromlu, Otizmli ve Mental) sporcu, 86 idareci ve antrenör olmak üzere toplam 197 kişi yer alacak. Yarışların açılış töreni bugün yapıldı. Turnuvada yarışan sporcular geçiş töreni yaparken, bazı öğrenciler de dans gösterilerinde bulundu.

Açılış törenin ardından sporcular havuza geçti ve yarışmalarını gerçekleştirdi. Şampiyonada sporcuları, aileleri yalnız bırakmadı. Yüzme Şampiyonası yarın yapılacak yarışlardan sonra sona erecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku